«Καρφιά» Ράσφορντ για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Μάρκους Ράσφορντ, που τα πάει περίφημα, μέχρι στιγμής, με την Μπαρτσελόνα έκανε κάποιες δηλώσεις με στόχο (μάλλον) τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μίλησε για την αστάθεια στην απόδοσή του, την ηρεμία που δεν είχε και την προσπάθεια που κάνει, ώστε να επανέλθει.

Σπόντες για την πρώην ομάδα του πέταξε ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος μίλησε ξανά για την «άχαρη» εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και για το πόσο πίσω… πήγαινε ποδοσφαιρικά.

Ο Άγγλος δεν έκρυψε ποτέ την άσχημη κατάσταση που επικρατούσε στους «κόκκινους διαβόλους», με την εικόνα του βέβαια να είναι… ανάλογη. Η απόδοσή του σεζόν με τη σεζόν «έπεφτε» ολοένα και περισσότερο, με τον ίδιο να θεωρεί πως υπήρχε λόγος.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Νιώθω πως ήμουν σε ένα περιβάλλον πολύ… ασταθές, για πολύ πολύ καιρό, οπότε ήταν πολύ δύσκολο για μένα να είμαι σταθερός στην απόδοσή μου»

Ενώ συμπλήρωσε:

«Πιστεύω πως αυτό είναι που λείπει από το παιχνίδι μου, να είμαι σταθερός, κι΄ αυτό θα προσπαθήσω να κάνω στην Μπαρτσελόνα».

england365.gr 

ΔΙΕΘΝΗ

