«Καρφιά» Ράσφορντ για Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Σπόντες για την πρώην ομάδα του πέταξε ο Μάρκους Ράσφορντ, ο οποίος μίλησε ξανά για την «άχαρη» εικόνα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και για το πόσο πίσω… πήγαινε ποδοσφαιρικά.

Ο Άγγλος δεν έκρυψε ποτέ την άσχημη κατάσταση που επικρατούσε στους «κόκκινους διαβόλους», με την εικόνα του βέβαια να είναι… ανάλογη. Η απόδοσή του σεζόν με τη σεζόν «έπεφτε» ολοένα και περισσότερο, με τον ίδιο να θεωρεί πως υπήρχε λόγος.

Πιο συγκεκριμένα, δήλωσε:

«Νιώθω πως ήμουν σε ένα περιβάλλον πολύ… ασταθές, για πολύ πολύ καιρό, οπότε ήταν πολύ δύσκολο για μένα να είμαι σταθερός στην απόδοσή μου»

Ενώ συμπλήρωσε:

«Πιστεύω πως αυτό είναι που λείπει από το παιχνίδι μου, να είμαι σταθερός, κι΄ αυτό θα προσπαθήσω να κάνω στην Μπαρτσελόνα».

