O ψυχωμένος Κιέζα… γύρισε το τσιπάκι και παραμένει στη Λίβερπουλ

Άλλος παίκτης την περασμένη σεζόν, άλλος τώρα. Ο Φεντερίκο Κιέζα έχει λειτουργήσει σαν μεταγραφή για τη φετινή Λίβερπουλ. Έχει αφήσει πίσω του τα… σκοτάδια και την κακή περίοδο στο Νησί και τώρα προσφέρει σημαντικές λύσεις στον προπονητή των «Κόκκινων», Άρνε Σλοτ.

Ο 27χρονος το καλοκαίρι που μας πέρασε βρέθηκε πολύ κοντά στην αποχώρησή του από το Άνφιλντ. Ο Σλοτ όμως πίστεψε σε εκείνον και του έδωσε μια ακόμη ευκαιρία. Ο Ιταλός την… άρπαξε από τα μαλλιά και σήμερα υπολογίζεται κανονικά. Αποτελεί μια σημαντική λύση στη γραμμή κρούσης της Λίβερπουλ. Μπαίνει στα παιχνίδια ως αλλαγή και προσφέροντας το καλύτερό του καταφέρνει να μπουστάρει την ομάδα του.

Γύρισε τη κατάσταση ο Κιέζα, παραμένει στη Λίβερπουλ

Η νέα εκδοχή του Φεντερίκο Κιέζα αρέσει σε όλους στην ομάδα. Και στους οπαδούς και εντός της ομάδας. Σύμφωνα με το Football Insider ο Ιταλός έχει ανατρέψει τα προγνωστικά. Από «φευγάτος» φαίνεται πως θεμελιώνει την παρουσία του στο ρόστερ των «Κόκκινων». Η Λίβερπουλ σκέφτεται να τελειώσει τη συζήτηση και να μην προχωρήσει στην αποχώρηση του έμπειρου επιθετικού. Διατηρεί τον Κιέζα τουλάχιστον μέχρι το επόμενο καλοκαίρι.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές έχει διάρκεια μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

