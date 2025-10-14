Μπαλοτέλι: «Είχα κάποιες προτάσεις από το εξωτερικό, αλλά ήλπιζα να βρω μια ομάδα από Ιταλία»

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Μάριο Μπαλοτέλι μίλησε για το ενδιαφέρον που είχε από ομάδες του εξωτερικού, αλλά ο ίδιος ήθελε να παραμείνει στην Ιταλία.

Αρκετά ήταν τα δημοσιεύματα τον περασμένο μήνα που ήθελαν την ΑΕΛ Novibet να είχε κοιτάξει έντονα την περίπτωση του Μάριο Μπαλοτέλι, με τον ίδιο σε δηλώσεις του να αναφέρεται σε προτάσεις που είχε από το εξωτερικό.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος ανέφερε πως ήλπιζε να βρει μια ομάδα στην Ιταλία παρά το ενδιαφέρον από το εξωτερικό, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στην εθνική της χώρας του λέγοντας πως του λείπει.

«Βρίσκομαι σε ένα μικρό αδιέξοδο. Κάνω πολλές ατομικές προπονήσεις κάθε εβδομάδα και αισθάνομαι πως είμαι σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Είχα προτάσεις από το εξωτερικό αλλά ήλπιζα να βρω μία ομάδα στην Ιταλία», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Για μένα η εθνική ομάδα είναι κάτι κάτι το ξεχωριστό. Δεν αποδίδω μομφή σε κάποιον αλλά πολλές φορές βλέπω παίκτες που παίζουν για την εθνική ομάδα χωρίς την επιθυμία να υπερασπιστούν τη φανέλα.

Όταν έπαιζα στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, ήμουν υπερήφανος που εκπροσωπούσα την Ιταλία και αυτό είναι κάτι που μου λείπει. Αν είμαι ο τελευταίος σέντερ φορ της Ιταλίας που πήρε μέρος σε τελική φάση Μουντιάλ; Ναι, αυτό μου έχουν πει».

