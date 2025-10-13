ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πίσω στη δουλειά!

ΑΝΔΡΕΑΣ ΨΑΛΤΗΣ

Δημοσιευτηκε:

Πίσω στη δουλειά!

Επιστρέφουν σήμερα Δευτέρα στις προπονήσεις οι ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας με την προετοιμασία για τον αγώνα με την Krasava (19/10, 18:00) στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής που ξεκινά.

Οι μη διεθνείς είχαν την ευκαιρία τις προηγούμενες ημέρες να ξεκουραστούν. Ο Χένινγκ Μπεργκ θα περιμένει τη σταδιακή ενσωμάτωση όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών προκειμένου να ανέβουν οι εντάσεις στις προπονήσεις. Ο Νορβηγός περιμένει παράλληλα να δει την κατάσταση των Φαμπιάνο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι και Ανδρέου οι οποίοι αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα προβλήματα τραυματισμών. Όλοι αναμένεται να θέσουν εαυτόν στη διάθεση του προπονητή τους. Ευχή όλων στην Ομόνοια είναι να μην προκύψουν άλλα προβλήματα μιας και με την επανέναρξη η ομάδα θα δώσει μία πολύ δύσκολη σειρά αγώνων σε Κύπρο και Ευρώπη. Η αρχή θα γίνει στο «Αμμόχωστος», απέναντι σε μία ομάδα που απέδειξε πως μπορεί να κάνει τη ζημιά. Συνεπώς το τριφύλλι θα πρέπει να παρουσιαστεί απόλυτα σοβαρό για να επιστρέψει στις νίκες.

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΟΜΟΝΟΙΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στο... ρελαντί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με double-double

NBA

|

Category image

Πίσω στη δουλειά!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κανένα θέμα παραίτησης Γιοβάνοβιτς!

Ελλάδα

|

Category image

Το πρόγραμμα σήμερα (13/10)

TV

|

Category image

Έσβησε το όνειρο του Μουντιάλ στη Δανία για την Ελλάδα

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Πρόγραμμα «φωτιά», διαχείριση και βελτίωση στο μυαλό του Νίκολιτς

Ελλάδα

|

Category image

Και με… αυτά τα κιλά, ο Αζάρ την «κολλάει»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αισιόδοξα νέα για Μουσιάλα…

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ζορίστηκε, αλλά λύγισε τη Λευκορωσία η πρωτοπόρος Σκωτία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πιο κοντά στο Μουντιάλ με τεσσάρα η Ολλανδία - Λύγισαν την Τσεχία τα τρομερά Νησιά Φερόε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Γέιδα σόκαρε την Μπάρτσα στο «Παλάου» και την άφησε χωρίς νίκη στην ACB!

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ζιντάν: «Στόχος μου να προπονήσω την εθνική Γαλλίας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γιαννακόπουλος για το ντέρμπι «αιωνίων»: «Με MVP τον Λιόλιο πάλι»

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Πώς να κυνηγήσουν το αντίθετο;

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καμία ανησυχία για Ντραγκόφσκι στον Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη