Πίσω στη δουλειά!

Οι μη διεθνείς είχαν την ευκαιρία τις προηγούμενες ημέρες να ξεκουραστούν. Ο Χένινγκ Μπεργκ θα περιμένει τη σταδιακή ενσωμάτωση όλων των διεθνών ποδοσφαιριστών προκειμένου να ανέβουν οι εντάσεις στις προπονήσεις. Ο Νορβηγός περιμένει παράλληλα να δει την κατάσταση των Φαμπιάνο, Γιόβετιτς, Στεπίνσκι και Ανδρέου οι οποίοι αντιμετώπισαν το προηγούμενο διάστημα προβλήματα τραυματισμών. Όλοι αναμένεται να θέσουν εαυτόν στη διάθεση του προπονητή τους. Ευχή όλων στην Ομόνοια είναι να μην προκύψουν άλλα προβλήματα μιας και με την επανέναρξη η ομάδα θα δώσει μία πολύ δύσκολη σειρά αγώνων σε Κύπρο και Ευρώπη. Η αρχή θα γίνει στο «Αμμόχωστος», απέναντι σε μία ομάδα που απέδειξε πως μπορεί να κάνει τη ζημιά. Συνεπώς το τριφύλλι θα πρέπει να παρουσιαστεί απόλυτα σοβαρό για να επιστρέψει στις νίκες.