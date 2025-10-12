Ο Λουίς Σουάρες έφτασε τα 600 γκολ και το έκανε με φοβερό τρόπο!

Επί σειρά ετών, ο Λουίς Σουάρες αποτελούσε έναν εκ των κορυφαίων -αν όχι τον κορυφαίο- στράικερ στο παγκόσμιο στερέωμα. Η εκτελεστική του δεινότητα ήταν αυτή που του χάρισε τίτλους, πανάκριβες μεταγραφές και την ίδια ώρα πρόσφερε δεκάδες highlights στους φίλους του ποδοσφαίρου.

Πλέον, ο Ουρουγουανός φορ βγάζει το… ψωμί του στο MLS, όπου αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι παρέα με τον καλό του φίλο και για χρόνια συμπαίκτη του, Λιονέλ Μέσι. Οι δυο τους ήταν μεγάλοι πρωταγωνιστές στο εμφατικό 4-0 επί της Ατλάντα Γιουνάιτεντ, ωστόσο αξίζει να αφιερώσουμε δύο παραπάνω γραμμές στον Σουάρες. Διότι πέτυχε ένα ακόμη milestone στη σπουδαία καριέρα του.

O 38χρονος πλέον επιθετικός βρήκε δίχτυα και το έκανε με στιλ. Με υπέροχο τελείωμα εκτός περιοχής, έστειλε την μπάλα κοντά στις «αράχνες» και σε σημείο που ο αντίπαλος πορτιέρε δεν μπορούσε να αντιδράσει.

Ένα ωραίο τέρμα, από αυτά που μας έχει συνηθίσει. Ωστόσο, η είδηση δεν ήταν αυτή, αλλά το γεγονός πως το συγκεκριμένο γκολ ήταν το 600ό στην καριέρα του.

Ο «πιστολέρο» έχει σκοράρει 198 τέρματα με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Άλλα 111 με τον Άγιαξ, 82 με τη Λίβερπουλ, 69 με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης, 42 με την Ίντερ Μαϊάμι, 34 με την Ατλέτικο Μαδρίτης, 29 με την Γκρέμιο, 20 με τη Νασιονάλ Μοντεβιδέο και 15 με την Χρόνινχεν.

Ασφαλώς, θα ξεπεράσει τα 600 σύντομα και το κοντέρ θα συνεχίζει να γράφει. Με τον χαρισματικό σέντερ φορ να έχει μια ξεχωριστή θέση και αυτός στο πάνθεον της ιστορίας, ως ένας από τους πιο επιδραστικούς επιθετικούς της γενιάς του…

OH MY! 🔥



Luis Suarez with a perfect touch ⚡



🎥:@MLS



pic.twitter.com/YogtKu1qgs — Golazo America (@GolazoAmerica) October 12, 2025

Πηγή: sport-fm.gr