Λήξη συναγερμού για Εμπαπέ!

Η Εθνική ομάδα της Γαλλίας επικράτησε με σκορ 3-0 απέναντι στο Αζερμπαϊτζάν, φτάνοντας έτσι σε τρεις νίκες σε ισάριθμους αγώνες για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Παρά τη νίκη, η βραδιά επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του Κιλιάν Εμπαπέ.

Ο σούπερ σταρ των «τρικολόρ» και της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει για δέκατη συνεχόμενη φορά με το εθνόσημο αναγκάστηκε να αποχωρήσει από τον αγώνα στο 80ό λεπτό, λόγω ενοχλήσεων στον δεξί αστράγαλο, περιοχή που του έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο παρελθόν. Αυτή η εξέλιξη προκάλεσε άμεση ανησυχία τόσο στο στρατόπεδο της Γαλλίας όσο και στη Μαδρίτη.

Ο Εμπαπέ θα ταξιδέψει άμεσα στην Ισπανία για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις στο προπονητικό κέντρο της Ρεάλ, Βαλδεμπέμπας. Σύμφωνα με την Ισπανίδα ρεπόρτερ Αράντσα Ροντρίγκεθ, τα πρώτα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, αποφεύγοντας το ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού.

Φαίνεται πως ο ποδοσφαιριστής θα μπορέσει να επιστρέψει στις προπονήσεις της ομάδας του την επόμενη εβδομάδα χωρίς προβλήματα.

