Μπορεί και χωρίς Μέσι η Αργεντινή, λύγισε τη Βενεζουέλα σε φιλικό

Παρά την απουσία των Λιονέλ Μέσι και Φράνκο Μασταντουόνο, που δεν αγωνίστηκαν λόγω τραυματισμού και επέστρεψαν στους συλλόγους τους, η εθνική ομάδα της Αργεντινής κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 της Βενεζουέλας σε φιλική αναμέτρηση που διεξήχθη στο «Hard Rock Stadium» του Μαϊάμι, τις πρώτες ώρες της ημέρας ώρα Ελλάδας.

Οι Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, με επιθετικό δίδυμο τους Λαουτάρο Μαρτίνεθ και Χουλιάν Άλβαρες, κυριάρχησαν στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα.

Η μεσαία γραμμή, αποτελούμενη από τους Παρέδες, Φερνάντεζ, Παζ και Λο Σέλσο, έδωσε τον έλεγχο του παιχνιδιού στην «αλμπισελέστε», η οποία βρήκε το γκολ στο 31ο λεπτό με ωραίο τελείωμα του Τζιοβάνι Λο Σέλσο.

Το τελικό σκορ παρέμεινε μέχρι το τέλος, δίνοντας στην Αργεντινή μια «γεύση» επιτυχίας ενόψει των επερχόμενων υποχρεώσεών της, παρά τις σημαντικές απουσίες.

