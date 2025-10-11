Ολυμπιακός: Στα ραντάρ ο Αντρέ Λουίς

Παίκτες όλον τον χρόνο και σε όλες τις θέσεις παρακολουθούν στον Ολυμπιακό και ένας από αυτούς που τους έχει κάνει εντύπωση είναι ο Αντρέ Λουίς της Ρίο Άβε. Ο 23χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ έχει κάνει εκρηκτική εκκίνηση στη σεζόν στην Πορτογαλία, μετρώντας ήδη 3 γκολ και 4 ασίστ.

Ο Σωτήρης Συλαϊδόπουλος τον χρησιμοποιεί είτε δεξιά με ανάποδο πόδι, είτε αριστερά, ενώ παλαιότερα ο Λουίς έχει παίξει και στην κορυφή της επίθεσης. Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα τα έκανε στη Φλαμένγκο και οι Πειραιώτες τον έχουν στα υπόψη τους. Εξάλλου, η Ρίο Άβε είναι στο γκρουπ των ομάδων του Βαγγέλη Μαρινάκη και αν έχει πρόταση για τον Βραζιλιάνο εξτρέμ, εκείνος θα έχει τον τελευταίο λόγο.

sdna.gr