Πλήγμα στην Μπαρτσελόνα πριν τον Ολυμπακό!

Ο τραυματισμός του Ντάνι Όλμο κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ισπανίας έχει προκαλέσει ανησυχία στην Μπαρτσελόνα, η οποία βρίσκεται μπροστά σε μια απαιτητική αγωνιστική περίοδο μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Αν και ο Λαμίν Γιαμάλ καταβάλλει προσπάθειες για να επανέλθει εγκαίρως, όλα δείχνουν ότι ο Όλμο δύσκολα θα προλάβει τα άμεσα ματς. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός έχει επιστρέψει ήδη στη Βαρκελώνη για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, με τις πρώτες πληροφορίες της καταλανικής «Sport» να κάνουν λόγο για απουσία του από τα παιχνίδια απέναντι σε Τζιρόνα και Ολυμπιακό, ενώ η παρουσία του στο μεγάλο ντέρμπι με τη Ρεάλ Μαδρίτης παραμένει αμφίβολη.

Η ενόχληση στη γάμπα αναμένεται να τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες, ωστόσο η ακριβής διάρκεια της απουσίας του θα φανεί μόλις βγουν τα τελικά αποτελέσματα των εξετάσεων. Φέτος, ο Όλμο έχει ήδη καταγράψει 10 συμμετοχές με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχοντας πετύχει ένα γκολ και μοιράσει δύο ασίστ.

Το σχετικό ρεπορτάζ αναφέρει: «Ο Ντάνι Όλμο αποχώρησε από τις υποχρεώσεις της Εθνικής Ισπανίας λόγω μυϊκής ενόχλησης στη γάμπα και επέστρεψε στη Βαρκελώνη για εξετάσεις. Ο Φλικ θα στερηθεί έναν από τους σημαντικότερους παίκτες του και καλείται να αναζητήσει λύσεις ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων με Χιρόνα και Ολυμπιακό. Η συμμετοχή του Όλμο στο clasico παραμένει στον αέρα».

Υπενθυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Βαρκελώνη για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45), στο πλαίσιο της 3η αγωνιστική της League Phase στο φετινό Champions League.

sport-fm.gr