Ο Ρούνεϊ απάντησε στο σχόλιο του Τζέραρντ για τη «χρυσή γενιά» της Αγγλίας: «Είναι προσβλητικό...»

Προσβεβλημένος από τα όσα είπε ο Στίβεν Τζέραρντ για την εθνική Αγγλίας του παρελθόντος ένιωσε ο Γουέιν Ρούνεϊ.

Εφ' όλης της ύλης και... έξω απ' τα δόντια, μίλησε ο Στίβεν Τζέραρντ, στο podcast του Ρίο Φέρντιναντ, κάνοντας ένα ιδιαίτερο σχόλιο για τη λεγόμενη «χρυσή γενιά» της εθνικής Αγγλίας.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ, ανέφερε ότι την εποχή που ήταν συμπαίκτης με τους Λάμπαρντ, Σκόουλς, Ρούνεϊ, Φέρντιναντ, Νέβιλ, Άσλεϊ Κόουλ, μεταξύ άλλων, παρ' ότι τα «τρία λιοντάρια»... ξεχείλιζαν από ταλέντο, ωστόσο οι ποδοσφαιριστές ήταν εγωιστές και ηττοπαθείς, όντας πολύ επηρεασμένοι από τις εγχώριες κόντρες, των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Τσέλσι και Λίβερπουλ.

Ο Τζέραρντ θεωρούσε ότι οι μεταξύ τους «μάχες» στην Premier League, είχαν φθείρει ανεπανόρθωτα τις μεταξύ τους σχέσεις και δεν μπόρεσαν ποτέ να τις αφήσουν στην άκρη και να συνθέσουν μια ομάδα με χημεία, η οποία θα ήταν ικανή να κατακτήσει Μουντιάλ ή Euro.

Ο Γουέιν Ρούνεϊ, ακούγοντας τα σχόλια του Στίβεν Τζέραρντ, συμφώνησε εν μέρει με τα λεγόμενα του πρώην προπονητή της Ρέιντζερς, ωστόσο ένιωσε προσβεβλημένος από τους χαρακτηρισμούς «εγωπαθείς» και «ηττοπαθείς», τονίζοντας ότι η σύγχρονη εκδοχή της εθνικής Αγγλίας δεν βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα.

«Προφανώς δεν κερδίσαμε τίποτα, αλλά δεν θα το έθετα έτσι (όπως ο Τζέραρντ), αλλά καταλαβαίνω πως το εννοεί. Υπήρχαν αρκετές μεγάλες προσωπικότητες στα αποδυτήρια. Δεν θα έλεγα ότι η τωρινή έκδοση της Αγγλίας έχουν καλύτερη συμπεριφορά. Αυτό είναι ασέβεια για εμάς, τους ποδοσφαιριστές, γιατί δουλέψαμε σκληρά», τόνισε ο Ρούνεϊ.

athletiko.gr 

