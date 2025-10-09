ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στενός συνεργάτης σε Πεπ: «Φύγε από τη Σίτι και κάνε διάλειμμα»!

Δημοσιευτηκε:

Στενός συνεργάτης σε Πεπ: «Φύγε από τη Σίτι και κάνε διάλειμμα»!

Ο Πεπ έφτασε να χάσει τον εαυτό του με την περσινή, κάκιστη σεζόν της Σίτι και παρά το νέο ξεκίνημα φέτος, ένας εκ των πιο στενών και πιστών συνεργατών του, τον παροτρύνει να κάνει διάλειμμα!

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα «τρέχει» την τελευταία διετία της συνεργασίας του με τη Σίτι και θέλει, όταν φτάσει η στιγμή της αποχώρησής του από το κλαμπ, να έχει αφήσει πίσω του μια τρομερά δυνατή ομάδα, όπως το έκανε και ο Γιούργκεν Κλοπ στη Λίβερπουλ.

Αν και έχει κουραστεί έπειτα από τα τόσα χρόνια της παρουσίας του στους «πολίτες», αν και γνωρίζει πως έχει γράψει τρομερή ιστορία με τον σύλλογο του Μάντσεστερ, συνεχίζει, διότι το βλέπει και ως καθήκον του, να μην αφήσει την ομάδα έπειτα από τα προβλήματα που κλήθηκαν να ξεπεράσουν όλοι μαζί με την περασμένη σεζόν.

Πάντως, ένας εκ των πιο στενών συνεργατών του μέχρι και την περασμένη σεζόν, προσπαθεί να του βάλει πλέον στο μυαλό ότι θα ήταν πολύ καλό για εκείνον να πάρει ανάσες από το ποδόσφαιρο...

Ο Κάρλες Πλάνκαρτ, βρισκόταν μέχρι πρότινος στο πλευρό του Καταλανού κόουτς και έχουν δουλέψει μαζί επί 18 χρόνια! Θήτευσε στις ομάδες του Πεπ ως performance analyst και όπως τόνισε στην Sport, προσπαθεί να προστατεύσει τον φίλο του.

«Θα είναι δική του η απόφαση, αλλά θεωρώ πως κάθε πρότζεκτ έχει ημερομηνία λήξης στα πέντε με έξι χρόνια. Ως φίλος του, θα τον συμβούλευα να κάνει ένα βήμα πίσω και να ψάξει για μια νέα πρόκληση που θα τον αναζωογονήσει» ήταν τα λόγια του.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

