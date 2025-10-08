ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτο πολύ θετικό δείγμα του Ίγκορ Ανγκελόφσκι στο ντεμπούτο του στον Αχνιώτικο πάγκο.

Διάβασε σωστά το παιχνίδι με την Κράσαβα και το κέρδισε κόντρα στην ροή του αγώνα. Καλό μάτι και σωστό κοουτσάρισμα από τον Ανγκελόφσκι με το καλημέρα που βρέθηκε στον πάγκο του Εθνικού. Η νίκη επί της Κράσαβας πιστώνεται στον Σκοπιανό τεχνικό.

Σημαντικές παρεμβάσεις

Μπορεί να πέρασε απαρατήρητο αλλά στην νίκη επί της Κρασάβας ο Ίγκορ Ανγκελόφσκι έκανε σημαντικές παρεμβάσεις στο παιχνίδι. Με τις αλλαγές που έκανε βοήθησε την ομάδα του από τον πάγκο να φτάσει στην νίκη κόντρα μάλιστα στην ροή του αγώνα. Με ουσιαστικές αλλαγές ο Ανγκελόφσκι πήρε την νίκη σε ένα παιχνίδι που για την ομάδα του έμοιαζε χαμένο. Για αυτό ακριβώς τον λόγο κρίνεται ως πετυχημένο το ντεμπούτο του Σκοπιανού τεχνικού.

Μάια και Ροντριγκίνιο στο 70’

Οι καθοριστικές αλλαγές του Ανγκελόφσκι που άλλαξαν τον Εθνικό στο τελευταίο εικοσάλεπτο ήταν οι Μάια και Ροντριγκίνιο. Ο Σκοπιανός τεχνικός είδε την ομάδα του να χωλαίνει και αφού διάβασε σωστά το παιχνίδι στο 70’ έριξε στον αγώνα τους Μάια και Ροντριγκίνιο.

Ο Μάια

Ο Πορτογάλος Μάια που πήρε την θέση του Κανέ που δεν ήταν καλός και έδεσε άμεσα με τον Κονφέ στην μεσαία γραμμή. Μάλιστα από την δική του εκτέλεση του φάουλ και την ασίστ πέτυχε το χρυσό γκολ με κεφαλιά ο Λομοτέι.

Ο Ροντριγκίνιο

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός Ροντριγκίνιο που πήρε την θέση του Μασάδο που δεν ήταν καλός και βοήθησε πολύ στο επιθετικό κομμάτι. Πραγματοποίησε πολύ καλές ενέργειες και έδωσε επιθετική πνοή στην ομάδα βοηθώντας την να φθάσει στο σπουδαίο τρίποντο.

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Διαβαστε ακομη