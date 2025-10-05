ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αμορίμ: «Στηρίζω τον προπονητή σημαίνει ότι πεθαίνω για αυτόν στο γήπεδο»

Δημοσιευτηκε:

Αμορίμ: «Στηρίζω τον προπονητή σημαίνει ότι πεθαίνω για αυτόν στο γήπεδο»

Σημαντικές τοποθετήσεις από τον Ρούμπεν Αμορίν.

Ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρούμπεν Αμορίμ, τόνισε μετά το 2-0 επί της Σάντερλαντ ότι οι παίκτες του με την εμφάνιση τους στον αγωνιστικό χώρο έδειξαν ότι τον στηρίζουν.

Μάλιστα ακόμη και οι φίλοι της ομάδας φώναξαν ρυθμικά το όνομα του Αμορίμ, αφού τα γκολ των Μέισον Μάουντ και Μπέντζαμιν Σέσκο έδωσε στη Γιουνάιτεντ τη νίκη.

Ο Ρούμπεν Αμορίμ δήλωσε

«Είδα σήμερα αυτό που ξέρω ήδη, ότι δηλαδή οι παίκτες μου θέλουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό και ότι δεν θέλουν να αλλάξουν προπονητή.

Αλλά όπως είπα (στους παίκτες) αυτή την εβδομάδα, το να στηρίζουν το προπονητή τους σημαίνει ότι θα πέθαιναν για εκείνον μέσα στο γήπεδο. Μερικές φορές, όταν κοιτάμε την ομάδα μας και βλέπουμε τα παιχνίδια στο τέλος, γνωρίζουν και οι ίδιοι οι παίκτες ότι μπορούμε να τα πάμε ακόμη καλύτερα. Το νιώθω αυτό κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, αλλά έπρεπε να το δείξουμε και μέσα στο γήπεδο. Και αυτό κάναμε».

