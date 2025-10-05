Οι εντεκάδες των Ανγκελόφσκι και Γιαννέφσκι

Στις 17:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Εθνικός Άχνας υποδέχεται την Freedom 24 Krasava ΕΝΥ σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει με θετικό πρόσημο τη φετινή πορεία τους.

Κοινός παρονομαστής για αμφότερους είναι πως προέρχονται από ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική και επιθυμούν να επιστρέψουν άμεσα στις επιτυχίες.

Οι εντεκάδες των δύο ομάδων: