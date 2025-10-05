ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι εντεκάδες των Ανγκελόφσκι και Γιαννέφσκι

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι εντεκάδες των Ανγκελόφσκι και Γιαννέφσκι

Εθνικός και Freedom 24 Krasava ΕΝΥ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Δασάκι

Στις 17:00, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο Εθνικός Άχνας υποδέχεται την Freedom 24 Krasava ΕΝΥ σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που έχουν ξεκινήσει με θετικό πρόσημο τη φετινή πορεία τους.

Κοινός παρονομαστής για αμφότερους είναι πως προέρχονται από ήττα στην προηγούμενη αγωνιστική και επιθυμούν να επιστρέψουν άμεσα στις επιτυχίες.

Οι εντεκάδες των δύο ομάδων:

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣFREEDOM 24 ENΩΣΗ ΝΕΩΝ ΥΨΩΝΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Είναι δηλαδή ΟΚ αυτό, να με πετάει εκτός;»: Στα... μαχαίρια οι οδηγοί της McLaren στο GP της Σιγκαπούρης!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Αμορίμ: «Στηρίζω τον προπονητή σημαίνει ότι πεθαίνω για αυτόν στο γήπεδο»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τέλος ο Παντελίδης

Ελλάδα

|

Category image

Ο χορός των εκατομμυρίων!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο 15χρονος Δαυίδ Γερασίμου!

Απόψεις

|

Category image

Οι εντεκάδες των Ανγκελόφσκι και Γιαννέφσκι

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ψάχνεται για Ζεσούς η Έβερτον

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ντόπες» Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του ΠΑΟΚ εν όψει Ολυμπιακού

Ελλάδα

|

Category image

Η Μπάγερν Μονάχου έκανε κάτι που δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αντετοκούνμπο: «Θα είμαι έτοιμος στην πρεμιέρα»

NBA

|

Category image

Ένα τεράστιο respect στον υπέροχο κόσμο της Ανόρθωσης

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ο Ομάρ Μπράβο συνελήφθη για σεξουαλική κακοπoίηση ανήλικης

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Premier League (7η αγωνιστική): Επικίνδυνη… έξοδος για την Μάντσεστερ Σίτι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Αν δεν… στεριώσει ο πάγκος

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εμφατική ΑΕΛ, ιδανικό δώρο στον κόσμο της για τα 95α γενέθλια της

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη