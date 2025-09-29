ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συλλυπητήρια της Νάπολι στον Λουκάκου για τον χαμό του πατέρα του

Δημοσιευτηκε:

Συλλυπητήρια της Νάπολι στον Λουκάκου για τον χαμό του πατέρα του

Η Νάπολι εξέδωσε συλλυπητήρια ανακοίνωση στον Ρομέλου Λουκάκου που έχασε τον πατέρα του, Ρότζερ.

Σε ηλικία 58 ετών ο Ρότζερ Λουκάκου, πατέρας του Ρομέλου, έφυγε από τη ζωή. Ο ποδοσφαιριστής με ένα συγκινητικό ποστάρισμα στα social media τον αποχαιρέτησε, με τη Νάπολι επίσης να βγάζει συλλυπητήρια ανακοίνωση.

«Ο πρόεδρος Αουρέλιο Ντε Λαουρέντις, ο αντιπρόεδρος Εντοάρντο Ντε Λαουρέντις, ο προπονητής Αντόνιο Κόντε, ο Αθλητικός Διευθυντής Τζιοβάνι Μάνα, η διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο, η ομάδα και ολόκληρη η Νάπολι συμπαραστέκονται στον Ρομέλου Λουκάκου σε αυτή τη στιγμή βαθιάς θλίψης μετά τον θάνατο του αγαπημένου του πατέρα Ρότζερ».

 

sportfm.gr

