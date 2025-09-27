«Σαρωτική» η επικράτηση του Ενρίκε για το «Τρόπαιο Κρόιφ 2025»

Πρωταθλητής Ευρώπης με την Παρί Σεν Ζερμέν τον περασμένο Μάιο, ο 55χρονος Ισπανός προπονητής έλαβε 97 «πρώτες θέσεις» από τις 100 πιθανές, «σαρώνοντας» τους ανθυποψηφίους του.

Η κριτική επιτροπή, που αποτέλεσαν δημοσιογράφοι απ΄όλον τον κόσμο, έδωσε δύο βαθμούς στην πρώτη επιλογή και έναν βαθμό στη δεύτερη. Με 197 βαθμούς, ο Λουίς Ενρίκε βρέθηκε πολύ μπροστά από τον Χάνσι Φλικ (44 βαθμούς), νικητή της La Liga και με παρουσία στον ημιτελικό του Champions League με την Μπαρτσελόνα, αλλά και τον Έντσο Μαρέσκα (27 βαθμούς), ο οποίος είχε μια επιτυχημένη πρώτη σεζόν στην Τσέλσι. Οι Άρνε Σλοτ (Λίβερπουλ) και Αντόνιο Κόντε (Νάπολι) συμπλήρωσαν την πρώτη πεντάδα.