Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Απαιτητικό τεστ πριν το ταξίδι στο Λονδίνο για τους «ερυθρόλευκους»

Απαιτητικό τεστ πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (18:00, Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μερικές μόνο μέρες πριν ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσουν τους «κανονιέρηδες» (Τετάρτη 1/10), στο δεύτερο παιχνίδι τους για τη League Phase του φετινού Champions League.

Στην κορυφή της βαθμολογίας με συγκάτοικους ΑΕΚ και ΠΑΟΚ οι Πειραιώτες, έχουν μαζέψει 10 βαθμούς από τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Μετά τις νίκες κόντρα σε Asteras AKTOR, Βόλο και Πανσερραϊκό, την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήρθε ισόπαλη 1-1 στο εκτός έδρας μεγάλο ντέρμπι της με τον Παναθηναϊκό, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης με τον Ελ Κααμπί στο 90’+2’. Την περασμένη Τετάρτη (24/9), ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του και στο Κύπελλο, επικρατώντας 2-1 του Asteras AKTOR στην Τρίπολη, με τον Ταρέμι να πετυχαίνει και τα δύο γκολ.

Στα αγωνιστικά, ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει ξανά στις υπηρεσίες των Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς, οι οποίοι δεν ήταν διαθέσιμοι μεσοβδόμαδα. Αντιθέτως, εκτός αποστολής έμεινε ο Σιπιόνι, δίνοντας «αγώνα δρόμου» για να προλάβει το μεγάλο ματς με την Άρσεναλ, ενώ ούτε σήμερα θα δούμε τον Γιάρεμτσουκ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν, όντας μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες. Στην 5η θέση της βαθμολογίας και μόλις στο -3 από τον αποψινό της αντίπαλο, η ομάδα της Βοιωτίας έχει ηττηθεί μόνο από την ΑΕΚ. Οι νίκες κόντρα σε Κηφισιά, ΟΦΗ και το 1- 1 κόντρα στον Παναθηναϊκό, την έχουν φέρει στα ψηλά της βαθμολογίας. Για την προηγούμενη αγωνιστική ο Λεβαδειακός διέλυσε με το εμφατικό 4-0 τον ΟΦΗ, ενώ μεσοβδόμαδα έφυγε νικητής (2-1) από τη Λάρισα και την έδρα της ΑΕΛ για το Κύπελλο (όπου έκανε το 2/2 μετά και την επιβλητική νίκη του με 4-1 επί του ΠΑΟΚ), χάρη σε γκολ του Παλάσιος στο 90’+5’!

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, αυτές των Βέρμπιτς και Μπάλτσι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Βέρρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Πλέγας, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.

Στις δύο συναντήσεις των δύο αποψινών αντιπάλων για την περσινή σεζόν, ο Λεβαδειακός είχε φύγει με την ισοπαλία 2-2 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0 στο «Λάμπρος Κατσώνης».

sportfm.gr