ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Απαιτητικό τεστ πριν το ταξίδι στο Λονδίνο για τους «ερυθρόλευκους»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Απαιτητικό τεστ πριν το ταξίδι στο Λονδίνο για τους «ερυθρόλευκους»

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον φορμαρισμένο Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, λίγες μέρες πριν ταξιδέψει στο Λονδίνο για το μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ στο Champions League!

Απαιτητικό τεστ πριν από το μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ για τον Ολυμπιακό!

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται απόψε (18:00, Cosmote Sport 1, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, sport-fm.gr) τον Λεβαδειακό για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League, μερικές μόνο μέρες πριν ταξιδέψουν στο Λονδίνο για να αντιμετωπίσουν τους «κανονιέρηδες» (Τετάρτη 1/10), στο δεύτερο παιχνίδι τους για τη League Phase του φετινού Champions League.

Στην κορυφή της βαθμολογίας με συγκάτοικους ΑΕΚ και ΠΑΟΚ οι Πειραιώτες, έχουν μαζέψει 10 βαθμούς από τις τέσσερις πρώτες αγωνιστικές. Μετά τις νίκες κόντρα σε Asteras AKTOR, Βόλο και Πανσερραϊκό, την προηγούμενη εβδομάδα η ομάδα του Μεντιλίμπαρ ήρθε ισόπαλη 1-1 στο εκτός έδρας μεγάλο ντέρμπι της με τον Παναθηναϊκό, βρίσκοντας το γκολ της ισοφάρισης με τον Ελ Κααμπί στο 90’+2’. Την περασμένη Τετάρτη (24/9), ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του και στο Κύπελλο, επικρατώντας 2-1 του Asteras AKTOR στην Τρίπολη, με τον Ταρέμι να πετυχαίνει και τα δύο γκολ.

Στα αγωνιστικά, ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να υπολογίζει ξανά στις υπηρεσίες των Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς, οι οποίοι δεν ήταν διαθέσιμοι μεσοβδόμαδα. Αντιθέτως, εκτός αποστολής έμεινε ο Σιπιόνι, δίνοντας «αγώνα δρόμου» για να προλάβει το μεγάλο ματς με την Άρσεναλ, ενώ ούτε σήμερα θα δούμε τον Γιάρεμτσουκ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Μπιανκόν, Καμπελά, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Μαρτίνς, Έσε, Καλογερόπουλος, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πασχαλάκης, Πιρόλα, Πνευμονίδης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιαζίτζι.

Από την άλλη, ο Λεβαδειακός έχει ξεκινήσει εξαιρετικά τη φετινή σεζόν, όντας μία από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες. Στην 5η θέση της βαθμολογίας και μόλις στο -3 από τον αποψινό της αντίπαλο, η ομάδα της Βοιωτίας έχει ηττηθεί μόνο από την ΑΕΚ. Οι νίκες κόντρα σε Κηφισιά, ΟΦΗ και το 1- 1 κόντρα στον Παναθηναϊκό, την έχουν φέρει στα ψηλά της βαθμολογίας. Για την προηγούμενη αγωνιστική ο Λεβαδειακός διέλυσε με το εμφατικό 4-0 τον ΟΦΗ, ενώ μεσοβδόμαδα έφυγε νικητής (2-1) από τη Λάρισα και την έδρα της ΑΕΛ για το Κύπελλο (όπου έκανε το 2/2 μετά και την επιβλητική νίκη του με 4-1 επί του ΠΑΟΚ), χάρη σε γκολ του Παλάσιος στο 90’+5’!

Όσον αφορά τα αγωνιστικά, ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει να διαχειριστεί δύο σημαντικές απουσίες, αυτές των Βέρμπιτς και Μπάλτσι, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

Η αποστολή του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Τσιβελεκίδης, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Βέρρης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Πλέγας, Όζμπολτ, Πεντρόσο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.

Στις δύο συναντήσεις των δύο αποψινών αντιπάλων για την περσινή σεζόν, ο Λεβαδειακός είχε φύγει με την ισοπαλία 2-2 από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», ενώ ο Ολυμπιακός είχε νικήσει με 1-0 στο «Λάμπρος Κατσώνης».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Σαρωτική» η επικράτηση του Ενρίκε για το «Τρόπαιο Κρόιφ 2025»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Ισως ο Αντετοκούνμπο να παίξει στον Παναθηναϊκό»...

EUROLEAGUE

|

Category image

Για να πάει «φτιαγμένη» στο μεγάλο ραντεβού

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Άρης-Πανσερραϊκός: Με αύρα Χιμένεθ για τη συνέχεια του σερί οι «κίτρινοι» κόντρα στα πληγωμένα... λιοντάρια

Ελλάδα

|

Category image

Έδειξε ικανός για κέρδος

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Ζωντανά οι αγώνες της ΑΕΛ σε μεξικάνικη πλατφόρμα... λόγω Οτσόα!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ολυμπιακός-Λεβαδειακός: Απαιτητικό τεστ πριν το ταξίδι στο Λονδίνο για τους «ερυθρόλευκους»

Ελλάδα

|

Category image

Serie-A 5η αγωνιστική: Το Μίλαν-Νάπολι ξεχωρίζει!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λαβωμένη αλλά απαγορευτικό το παραστράτημα

ΑΕΚ

|

Category image

Ο ασταμάτητος Παυλίδης καθάρισε με δύο γκολ και έσωσε τον Μουρίνιο από νέα γκέλα στο Λουζ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η Κρίσταλ Πάλας... απειλεί το απόλυτο της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανησυχία στον ΑΠΟΕΛ για Ντιέγκο Ρόσα

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ντεμπελέ: «Ο Μέσι μου έστειλε πρώτος μήνυμα για τη Χρυσή Μπάλα»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Super League: Πρόστιμα σε Παναθηναϊκό και Αρη

Ελλάδα

|

Category image

«Καρφωμένοι» σε δύο μέτωπα

ΑΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη