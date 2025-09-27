ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Λαβωμένη αλλά απαγορευτικό το παραστράτημα

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Να «κερδίσει» τις πολλές απουσίες που θα έχει και συνάμα να πανηγυρίσει το πρώτο διπλό της χρονιάς σε βάρος της Ε.Ν. Ύψωνα, θα επιδιώξει απόψε (19:00) η ΑΕΚ.

Για να μην πάει στράφι η τεράστια προσπάθεια που κατέβαλε κόντρα στον Άρη, το τρίποντο είναι το μοναδικό ζητούμενο για το συγκρότημα του Ιμανόλ Ιδιάκεθ, ο οποίος είναι τιμωρημένος και θα κοουτσάρει… από την εξέδρα. Αγωνιζόμενη στη Λάρνακα («Αμμόχωστος») κι έχοντας σύμμαχο την εξέδρα, οποιοδήποτε αποτέλεσμα για την ΑΕΚ εκτός από τους τρεις βαθμούς θα θεωρηθεί αποτυχία, ιδιαίτερα μετά την παλληκαρήσια νίκη που κατάφερε να πάρει την προηγούμενη αγωνιστική, παίζοντας για μεγάλο χρονικό διάστημα με αριθμητικό μειονέκτημα.

Τα αγωνιστικά προβλήματα για τους κιτρινοπράσινους είναι αρκετά και σημαντικά, γεγονός που περιορίζει και τις αξιόπιστες λύσεις στον πάγκο. Εκτός πλάνων είναι οι Καμπρέρα, Ανγκιέλσκι, Σουάρες και Γκαρσία. Ο Τσακόν είναι, μεν, διαθέσιμος μετά τον σοβαρό τραυματισμό που είχε αποκομίσει στο ντέρμπι με την Ανόρθωση, αποτελεί όμως ερωτηματικό κατά πόσο θα ξεκινήσει βασικός. Διαθέσιμοι σέντερ φορ απέμειναν οι Ριάντ Μπάγιτς και Χρίστος Λουκαΐδης. Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου ο 31χρονος Βόσνιος φορ θα κάνει ντεμπούτο στο βασικό σχήμα, αφού μέχρι σήμερα αγωνίστηκε σε πέντε παιχνίδια, τρία πρωταθλήματος και δύο στην Ευρώπη, όλα ως αλλαγή (συνολικά 40 λεπτά). Eίναι η μία καλή ευκαιρία να αποδείξει ότι μπορεί να βοηθήσει την ομάδα.

Η πιθανή ενδεκάδα της ΑΕΚ θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Εκπολό, Ναλί, Ρομπέρζ, Μιλίτσεβιτς, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ρούμπιο ή Μιραμόν, Ιβάνοβιτς και Μπάγιτς.

ΑΕΚ

