Έδειξε ικανός για κέρδος

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Βγάζει αρκετά καλή εικόνα ο Ολυμπιακός στα μέχρι τώρα παιχνίδια του και οι ήττες που δέχθηκε εκτός έδρας από ΑΕΛ και Άρη, ήρθαν στις λεπτομέρειες. 

Σήμερα (19:00) γνωρίζει πολύ καλά πως για να μπορέσει να κάνει την απόδραση από το «Στέλιος Κυριακίδης», πρέπει να τα κάνει όλα… τέλεια.

Σίγουρα δεν θα είναι το τέλος του κόσμου αν χάσει από την πρωταθλήτρια αλλά δεν πάει στην Πάφο για… τιμητική ήττα.

Πάει για κέρδος και πιστεύει πως μπορεί να το πάρει, κάτι ασφαλώς που θα είναι σπουδαία επιτυχία. Στο οπλοστάσιο να σημειωθεί πως μπήκε και ο Στέφανος Χαραλάμπους που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Ανόρθωση.

Κατηγορίες

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Διαβαστε ακομη