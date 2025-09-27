Serie-A 5η αγωνιστική: Το Μίλαν-Νάπολι ξεχωρίζει!

Η 5η αγωνιστική της Serie A έφτασε! Με ματσάρες, αλλά αυτό που ξεχωρίζει στο πρόγραμμα είναι το παιχνίδι της Μίλαν με τη Νάπολι την Κυριακή.

Σήμερα έχουμε τρεις αναμετρήσεις, με την Κόμο να υποδέχεται στις 16.00 την Κρεμονέζε, στις 19.00 η Γιουβέντους θα φιλοξενήσει την Αταλάντα, ενώ στις 21.45 η Ίντερ θα δοκιμαστεί στην έδρα της Κάλιαρι.

Αύριο, Κυριακή, θα διεξαχθούν πέντε παιχνίδια, με το Μίλαν-Νάπολι όπως είπαμε να ξεχωρίζει στις 21.45, ενώ η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Δευτέρα με δυο ματς.

Η 5η αγωνιστική:

Σάββατο (27/09)

Κόμο-Κρεμονέζε 16.00

Γιουβέντους-Αταλάντα 19.00

Κάλιαρι-Ίντερ 21.45

Κυριακή (28/09)

Σασουόλο-Ουντινέζε 13.30

Ρόμα-Βερόνα 16.00

Πίζα-Φιορεντίνα 16.00

Λέτσε-Μπολόνια 19.00

Μίλαν-Νάπολι 21.45

Δευτέρα (29/09)

Πάρμα-Τορίνο 19.30

Τζένοα-Λάτσιο 21.45

sportfm.gr