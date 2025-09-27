Για να πάει «φτιαγμένη» στο μεγάλο ραντεβού

Όπως έπραξε στα δύο πρόσφατα ματς με Ομόνοια Αραδίππου και Ένωση, και να κρατηθεί στα άνω διαζώματα, καλείται να πράξει η Πάφος FC στην εντός έδρας δοκιμασία της με τον Ολυμπιακό (19:00). Λίγες μέρες πριν το ιστορικό ραντεβού με την Μπάγερν στο «Alphamega Stadium», για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League, το συγκρότημα του Χουάν Κάρλος Καρσέδο υποδέχεται έναν αντίπαλο που έδειξε να είναι επικίνδυνος. Ωστόσο, με όπλο την ποιότητά της, η Πάφος FC θα προσπαθήσει να βάλει στο σακούλι της ακόμη τρεις βαθμούς και μετά να προσηλωθεί στη μάχη της Τετάρτης (22:00) με τους Βαυαρούς. Όσο πιο γρήγορα «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη, τόσο το καλύτερο. Μία νίκη με καλή εμφάνιση θα είναι το ιδανικότερο σενάριο ώστε να πάει «φτιαγμένη» και με αυτοπεποίθηση.

Το γεγονός ότι η ομάδα έπαιξε και την Tρίτη, υποχρεώνει τον Ισπανό τεχνικό να προβεί σε διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα. Δεδομένα εκτός είναι ο Λουκάσεν λόγω τιμωρίας, ενώ πιθανότατα δεν θα υπάρξει ρίσκο με τη συμμετοχή του Νταβίντ Λουίζ, παρόλο που ο Βραζιλιάνος σταρ έχει ανεβάσει στροφές και είναι σε καλύτερο βαθμό ετοιμότητας.

Στπ μεταξύ, όπως ήταν επόμενο, έγινε sold out για το παιχνίδι με την Μπάγερν, αφού πέραν των πακέτων έφυγαν και τα μεμονωμένα εισιτήρια.