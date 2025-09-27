ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ντεμπελέ: «Ο Μέσι μου έστειλε πρώτος μήνυμα για τη Χρυσή Μπάλα»

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποκάλυψε ότι ο Λιονέλ Μέσι ήταν ο πρώτος που τον συνεχάρη για τη Χρυσή Μπάλα 2025.

Μηνύματα έλαβε και από Τσάβι, Σουάρες, καθώς και τους συμπαίκτες του στην Παρί. 

Λίγες μέρες μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, ο Ουσμάν Ντεμπελέ αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο France Football ότι ο πρώτος που τον συνεχάρη ήταν ο Λιονέλ Μέσι.

«Ο Μέσι μού έστειλε μήνυμα απευθείας. Ήταν πολύ χαρούμενος για μένα», τόνισε ο Γάλλος επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν, ο οποίος διατηρεί ακόμη στενούς δεσμούς με πρώην συμπαίκτες του από την εποχή που αγωνιζόταν στην Μπαρτσελόνα.

Ο Ντεμπελέ αποκάλυψε ότι μηνύματα έλαβε επίσης από τον Τσάβι και τον Λουίς Σουάρες, ενώ από το στρατόπεδο της Παρί τον συνεχάρησαν ο Άσραφ Χακίμι, ο προπονητής Λουίς Ενρίκε και ο τεχνικός διευθυντής Λουίς Κάμπος, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν στην τελετή λόγω της αναβολής του «κλάσικο» την ίδια μέρα.

 

 

Στη συνέντευξη, ο 28χρονος διεθνής παρομοίασε το προσωπικό του κατόρθωμα με ένα από τα πιο διάσημα γκολ του, εκείνο απέναντι στην Τότεναμ στις 11 Δεκεμβρίου 2018: «Πίεσα τον αντίπαλο, πήρα την μπάλα, είδα ότι υπήρχε ένας εναντίον δύο. Είπα “θα πάω μόνος μου”. Έκανα το σπριντ, πέρασα τον αμυντικό με προσποίηση και σκόραρα. Αυτό, για μένα, είναι το ίδιο με τη Χρυσή Μπάλα».

Με το χαμόγελο στα χείλη, ο Ντεμπελέ κατέληξε: «Η Χρυσή Μπάλα είναι σαν εκείνο το γκολ. Μια στιγμή που θα θυμάμαι για πάντα».

 

ΔΙΕΘΝΗ

Διαβαστε ακομη