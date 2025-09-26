Ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα μεταφέρει αγώνες του Μουντιάλ για λόγους ασφαλείας

Πριν από μερικές ημέρες, η FIFA πραγματοποίησε σύσκεψη σχετικά με την επέκταση των ομάδων στο Μουντιάλ το 2030, μετά την επίσημη υποβολή πρότασης από μια αντιπροσωπεία Νοτιοαμερικανών, στην οποία συμμετείχαν αρχηγοί κρατών από την Παραγουάη και την Ουρουγουάη, καθώς και ανώτερα στελέχη του ποδοσφαίρου από τη Νοτιοαμερικανική συνομοσπονδία CONMEBOL και τον επικεφαλής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αργεντινής (AFA).

Ο Αλεχάντρο Ντομίνγκες, πρόεδρος της ομοσπονδίας CONMEBOL της Νότιας Αμερικής και αντιπρόεδρος της FIFA, ηγήθηκε των συζητήσεων εκ μέρους της επισκεπτόμενης αντιπροσωπείας, τονίζοντας ξανά την επιθυμία του να γίνουν 64 οι ομάδες στο Μουντιάλ το 2030.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε πως είναι έτοιμος να μεταφέρει τους αγώνες της διοργάνωσης, που έχουν αρχικά προγραμματισθεί σε πόλεις που θεωρεί μη ασφαλείς, εάν κάτι τέτοιο κριθεί απαραίτητο.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα είναι ασφαλές. Εάν διαπιστώσω ότι δεν είναι ασφαλές (σ.σ. σε ορισμένες πόλεις), θα μεταφέρουμε τους αγώνες σε άλλες πόλεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο, καταγγέλλοντας κυρίως τα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας στο Σικάγο, που δεν συμπεριλαμβάνεται στις πόλεις, που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ του 2026.

«Εάν πιστεύουμε ότι μια πόλη θα είναι έστω και ελαφρώς μη ασφαλής για το Παγκόσμιο Κύπελλο ή τους Ολυμπιακούς Αγώνες (σ.σ. που θα φιλοξενηθούν στο Λος Άντζελες το 2028), αλλά ιδιαίτερα για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επειδή η διοργάνωση εκτείνεται σε τόσες πολλές πόλεις, δεν θα αφήσουμε τους αγώνες να πραγματοποιηθούν, θα τους μεταφέρουμε», τόνισε.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αναμένεται να είναι η μεγαλύτερη ιστορική διοργάνωση στην ιστορία. Θα φιλοξενηθεί από κοινού από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, έχουν προγραμματιστεί να φιλοξενήσουν την πλειονότητα των αγώνων, συμπεριλαμβανομένων των αγώνων που ξεκινούν από τα προημιτελικά και μετά. Ένας τόσο κεντρικός ρόλος θέτει την προετοιμασία της χώρας υπό αυστηρό έλεγχο.

