ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Νεϊμάρ θέλει να σώσει τη Σάντος ακόμη και με κίνδυνο της δικής του υγείας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Νεϊμάρ θέλει να σώσει τη Σάντος ακόμη και με κίνδυνο της δικής του υγείας

Αυτή τη στιγμή η Σάντος βρίσκεται στην 17η θέση-υποβιβασμού- της βραζιλιάνικης Serie A με 38 βαθμούς.

O Νεϊμάρ επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Σάντος μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο, παρά τις συστάσεις των γιατρών και είναι αποφασισμένος να παίξει τους τρεις τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος Βραζιλίας, για να σώσει την ομάδα του από τον υποβιβασμό.

Ο διάσημος αρχηγός της, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο την περασμένη εβδομάδα, είναι αποφασισμένος να παίξει σε αυτούς τους αγώνες, σύμφωνα με την εφημερίδα της Βραζιλίας «O' Globo», σε μια προσπάθεια να σώσει την ομάδα του από τον υποβιβασμό, ακόμη και με κίνδυνο της δικής του υγείας.

Όπως αναφέρεται έχει υποστεί μερική ρήξη μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και οι γιατροί φέρονται να συνιστούν αρθροσκόπηση και μια περίοδο πλήρους ανάπαυσης.

Παρά ταύτα, αργά χθες (26/11) τ, ο Νεϊμάρ επανήλθε στους συμπαίκτες του στο γήπεδο και συμμετείχε, για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, σε μέρος της ομαδικής προπόνησης, με στόχο να παίξει εναντίον της Σπορτ Ρεσίφε.

Μετά από κάθε προπόνηση, θα υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις για να ελεγχθεί η κατάσταση του γονάτου του. Στο γήπεδο, στο προπονητικό κέντρο, απέφευγε κάθε επαφή για να μην επιδεινώσει τον τραυματισμό του και προπονούνταν με προστατευτικό νάρθηκα στο αριστερό του γόνατο.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Βάζει «φωτιά» στο ντέρμπι η Αστυνομία!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΑΕΛ - Απόλλων: Η θέση της Αστυνομίας για τα επεισόδια στη Λεμεσό

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αστυνομία για το ΑΕΛ - Απόλλων

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Αναβάλλεται το Fan Day του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Εξολοθρευτής» των Ουκρανών ο Μπεργκ

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Η ΑΕΚ τη μεγαλύτερη προσφορά βαθμών φέτος για την Ελλάδα στην Ευρώπη!

Ελλάδα

|

Category image

Ξέσπασε ο Τζέκο μετά την ΑΕΚ: «Πείτε μας μ...ες, μη μας αποδοκιμάζετε»

Ελλάδα

|

Category image

ΚΟΑ για επένδυση στο «Στέλιος Κυριακίδης»: Άδεια χρήσης 30 χρόνων και κόστος 30 εκ. ευρώ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Πλησιάζει το όνειρο της 15ης θέσης

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις στο Κροατία–Κύπρος για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Έφτασε τις 70 ευρωπαϊκές νίκες η Ομόνοια

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ο Νεϊμάρ θέλει να σώσει τη Σάντος ακόμη και με κίνδυνο της δικής του υγείας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ιντερ: Συζητά με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Cyprus League By Stoiximan: Η μπάλα στη σέντρα για την 12η αγωνιστική (Πρόγραμμα/Βαθμολογία)

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της Ομόνοιας επί της Ντιναμό Κιέβου

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη