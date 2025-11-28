Ο Νεϊμάρ θέλει να σώσει τη Σάντος ακόμη και με κίνδυνο της δικής του υγείας

O Νεϊμάρ επέστρεψε στις προπονήσεις με τη Σάντος μετά τον τραυματισμό του στο αριστερό γόνατο, παρά τις συστάσεις των γιατρών και είναι αποφασισμένος να παίξει τους τρεις τελευταίους αγώνες του πρωταθλήματος Βραζιλίας, για να σώσει την ομάδα του από τον υποβιβασμό.

Ο διάσημος αρχηγός της, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο την περασμένη εβδομάδα, είναι αποφασισμένος να παίξει σε αυτούς τους αγώνες, σύμφωνα με την εφημερίδα της Βραζιλίας «O' Globo», σε μια προσπάθεια να σώσει την ομάδα του από τον υποβιβασμό, ακόμη και με κίνδυνο της δικής του υγείας.

Όπως αναφέρεται έχει υποστεί μερική ρήξη μηνίσκου στο αριστερό του γόνατο και οι γιατροί φέρονται να συνιστούν αρθροσκόπηση και μια περίοδο πλήρους ανάπαυσης.

Παρά ταύτα, αργά χθες (26/11) τ, ο Νεϊμάρ επανήλθε στους συμπαίκτες του στο γήπεδο και συμμετείχε, για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, σε μέρος της ομαδικής προπόνησης, με στόχο να παίξει εναντίον της Σπορτ Ρεσίφε.

Μετά από κάθε προπόνηση, θα υποβάλλεται σε ιατρικές εξετάσεις για να ελεγχθεί η κατάσταση του γονάτου του. Στο γήπεδο, στο προπονητικό κέντρο, απέφευγε κάθε επαφή για να μην επιδεινώσει τον τραυματισμό του και προπονούνταν με προστατευτικό νάρθηκα στο αριστερό του γόνατο.