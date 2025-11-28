Λίβερπουλ: Δημοσίευμα «βόμβα» για επιστροφή Κλοπ!

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σενάρια από την Αγγλία κάνουν λόγο για τη μεγάλη επιστροφή του Γιούργκεν Κλοπ στον πάγκο της Λίβερπουλ, αν αποχωρήσει ο Άρνε Σλοτ.

Η πίεση αυξάνεται για τον Άρνε Σλοτ στον πάγκο της Λίβερπουλ, καθώς η διοίκηση του συλλόγου φέρεται να εξετάζει ήδη εναλλακτικές λύσεις, με το όνομα του Γιούργκεν Κλοπ να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Η αγωνιστική κρίση της Λίβερπουλ συνεχίζεται, με την ομάδα να γνωρίζει νέα βαριά ήττα, αυτή τη φορά εντός έδρας από την Αϊντχόφεν με το ηχηρό 4-1. Η αναμέτρηση στο «Άνφιλντ» επιβεβαίωσε τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος του Μέρσεϊσάιντ.

Με αυτή την ήττα, η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετρά πλέον εννέα αποτυχίες στα τελευταία δώδεκα παιχνίδια της σε όλες τις διοργανώσεις. Η βαθμολογική θέση των «Reds» είναι απογοητευτική, καθώς βρίσκονται στην 12η θέση της Premier League και στην 13η του Champions League, γεγονός που εντείνει την πίεση προς τον Ολλανδό τεχνικό για άμεση βελτίωση.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, και συγκεκριμένα την εφημερίδα «Sun», η διοίκηση της Λίβερπουλ έχει αρχίσει να προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο αλλαγής στην τεχνική ηγεσία. Στη λίστα των υποψηφίων φέρεται να βρίσκεται και ο Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι του 2024 για να τον διαδεχθεί ο πρώην προπονητής της Φέγενορντ.

Σε περίπτωση που η διοίκηση αποφασίσει να προχωρήσει με την επιστροφή του Κλοπ, ο οποίος τώρα κατέχει τη θέση του Υπεύθυνου ποδοσφαιρικού τμήματος στη Red Bull, πιθανότατα θα του προταθεί ένας ρόλος μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν. Κι αυτό διότι, μακροπρόθεσμα, η ιδιοκτήτρια εταιρεία FSG φέρεται να έχει ως βασικό στόχο τον Λουίς Ενρίκε της Παρί Σεν Ζερμέν.

Παρά το αρνητικό σερί των εννέα ηττών σε δώδεκα αγώνες, ο Σλοτ επιμένει πως διατηρεί την εμπιστοσύνη των Αμερικανών ιδιοκτητών. Ο 47χρονος προπονητής δήλωσε ότι οι συζητήσεις με τη διοίκηση είναι συνεχείς κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου, η οποία κορυφώθηκε με τη συντριβή 4-1 από την Αϊντχόφεν την Τετάρτη (26/11) για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

