Ιντερ: Συζητά με τον Εμιλιάνο Μαρτίνες

Ο 33χρονος τερματοφύλακας και παγκόσμιος πρωταθλητής με την εθνική Αργεντινής θέλει να φύγει από το Μπέρμιγχαμ και την Άστον Βίλα και είναι θετικός να συνεχίσει την καριέρα του στην Ιταλία και στη Serie A, όπως σχετικά υποστηρίζει η ιστοσελίδα «Football Insider».

Ο Μαρτίνες έχει συμβόλαιο με τη Βίλα μέχρι το καλοκαίρι του 2029, αλλά η διοίκηση μ' ένα ποσό κοντά στα 20 εκατ. ευρώ έχει αποφασίσει να τον παραχωρήσει.

sdna.gr