Ο Ροναλντίνιο θα παρουσιάσει την τελετή της «Χρυσής Μπάλας»
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Ο Ροναλντίνιο θα παρουσιάσει την εφετινή τελετή της Χρυσής Μπάλας όπως αποκάλυψε Ισπανός δημοσιογράφος.
Με την τελετή της Χρυσής Μπάλας να πλησιάζει και όλοι να περιμένουν τον νικητή, σήμερα έγινε γνωστό ποιος θα είναι ο εκ των παρουσιαστών της. Ο λόγος για τον Ροναλντίνιο.
Αυτό αποκάλυψε Ισπανός δημοσιογράφος, ο Ντάνι Χιλ, σε αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας.
Θυμίζουμε ότι η Τελετή έχει προγραμματισθεί για τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 στο Παρίσι.
sport-fm.gr