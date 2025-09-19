ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η βαθμολογία του Champions League μετά την πρώτη αγωνιστική της League Phase

Δημοσιευτηκε:

Η βαθμολογία του Champions League μετά την πρώτη αγωνιστική της League Phase

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στο Champions League μετά την ολοκλήρωση της πρώτης αγωνιστικής.

Η πρώτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, αποτελεί πλέον παρελθόν με τις πρώτες 18 αναμετρήσεις να έχουν ολοκληρωθεί.

Η ελληνική εκπροσώπηση, δεν είχε την επιτυχία που θα ήθελε, με τον Ολυμπιακό να αναδεικνύεται ισόπαλος με την Πάφο στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με παίκτη παραπάνω για όλο το δεύτερο ημίχρονο και μεγάλο μέρος του πρώτου. Ωστόσο το αμυντικό τείχος της κυπριακής ομάδας δεν επέτρεψε στους «ερυθρολεύκους« να πετύχουν γκολ και το τελικό αποτέλεσμα ήταν η λευκή ισοπαλία.

Τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Αρσέναλ 0-2

Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1

Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 4-4

Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-3

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0

Ολυμπιακός - Πάφος 0-0

Σλάβια Πράγας - Μπόντο Γκλιμτ 2-2

Παρί Σεν Ζερμέν - Αταλάντα 4-0

Λίβερπουλ - Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2

Μπάγερν Μονάχου - Τσέλσι 3-1

Άγιαξ - Ίντερ 0-2

Κοπεγχάγη - Μπάγερ Λεβερκούζεν 2-2

Κλαμπ Μπριζ - Μονακό 4-1

Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα 1-2

Μάντσεστερ Σίτι - Νάπολι 2-0

Άιντραχτ Φρανκφούρτης - Γαλατασαράι 5-1

Σπόρτινγκ Λισαβόνας - Καϊράτ Αλμάτι 4-1

Η βαθμολογία μετά την πρώτη αγωνιστική

  1. Άιντραχτ Φρανκφούρτης 3β
  2. Παρί Σεν Ζερμέν, 3β
  3. Σπόρτινγκ Λισαβόνας, 3β
  4. Κλαμπ Μπριζ 3β
  5. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, 3β
  6. Μπάγερν Μονάχου 3β
  7. Άρσεναλ 3β
  8. Μπαρτσελόνα 3β
  9. Ίντερ 3β
  10. Μάντσεστερ Σίτι 3β
  11. Καραμπάγκ 3β
  12. Λίβερπουλ 3β
  13. Ρεάλ Μαδρίτης 3β
  14. Τότεναμ 3β
  15. Ντόρτμουντ 1β
  16. Γιουβέντους 1β
  17. Μπάγερ Λεβερκούζεν 1β
  18. Μπόντο Γκλιμτ 1β
  19. Κοπεγχάγη 1β
  20. Σλάβια Πράγας 1β
  21. Ολυμπιακός 1β
  22. Πάφος 1β
  23. Ατλέτικο Μαδρίτης, 0β
  24. Μπενφίκα, 0β
  25. Μαρσέιγ, 0β
  26. Βιγιαρεάλ, 0β
  27. Τσέλσι, 0β
  28. Αϊντχόφεν, 0β
  29. Άγιαξ 0β
  30. Αθλέτικ Μπιλμπάο 0β
  31. Νάπολι, 0β
  32. Νιουκάστλ, 0β
  33. Καϊράτ Αλμάτι 0β
  34. Μονακό 0β
  35. Γαλατασαράι 0β
  36. Αταλάντα 0β

athletiko.gr 

 

