Ρεκόρ τερμάτων σε πρεμιέρα Champions League - 67 γκολ σε 18 ματς

Η πρώτη αγωνιστική του Champions League βρίσκεται πλέον στο παρελθόν. Οι ομάδες πρόσφεραν θέαμα στο κοινό, ενώ κατάφεραν να καταρρίψουν και ένα ρεκόρ. Συγκεκριμένα, στα 18 ματς της πρεμιέρας της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, οι ομάδες πέτυχαν 67 γκολ, τα περισσότερα στην ιστορία του θεσμού.

Για να βρούμε το προηγούμενο ρεκόρ θα πρέπει να πάμε στην σεζόν 2000/01, όταν οι σύλλογοι σκόραραν 63 γκολ. Φυσικά, το ματς που... βοήθησε ώστε να γίνουν περισσότερα τα τέρματα, ήταν το Γιουβέντους - Ντόρτμουντ. Οι «μπιανκονέρι» αν και βρέθηκαν να χάνουν με 4-2 στις καθυστερήσεις, κατάφεραν με τα γκολ των Βλάχοβιτς και Κέλι να φέρουν το ματς στα ίσα και να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας, μετά το εντυπωσιακό 4-4. Μάλιστα, το εντυπωσιακό με αυτό το ματς είναι ότι στο ημίχρονο ήταν 0-0, με όλα τα τέρματα να έρχονται στο δεύτερο μέρος.

Παράλληλα, πολλά γκολ είχαμε και στο Λίβερπουλ - Ατλέτικο, με τους γηπεδούχους να παίρνουν την νίκη στις καθυστερήσεις, με το γκολ του Φαν Ντάικ, ενώ οι νίκες των Σπόρτινγκ με 4-1 και Άιντραχτ με 5-1, αλλά και η έκπληξη της Καραμπάχ με την Μπενφίκα (2-3), βοήθησαν τον συντελεστή τερμάτων να... ανέβει.

Τέλος, το ματς με τα λιγότερα γκολ, προφανώς ήταν το Ολυμπιακός - Πάφος, με τους Πειραιώτες και την «σταχτοπούτα» της διοργάνωσης να μένουν στο 0-0, σε ένα ματς που ολοκληρώθηκε ως το μοναδικό παιχνίδι δίχως σκορ στην πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης.

