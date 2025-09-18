Ο Μέσι έβαλε σκοπό να… πιάσει τα γκολ του Κριστιάνο

Ο Λιονέλ Μέσι φαίνεται πως ολοκλήρωσε το τεράστιο κεφάλαιό του στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Σε συλλογικό επίπεδο όμως… έχει ακόμη καιρό! Ο Αργεντινός σούπερ σταρ δεν έχει σκοπό να σταματήσει την ασύλληπτη καριέρα του. Αντιθέτως, τα ρεπορτάζ από τις ΗΠΑ μαρτυρούν πως ο 38χρονος επιθετικός ετοιμάζεται να επεκτείνει τη συνεργασία του με την Ίντερ Μαϊάμι.

Αισθάνεται πως δεν έχει έρθει ακόμη η ώρα για το τέλος. Πως έχει να δώσει αρκετά στο ποδόσφαιρο, ταυτόχρονα και να πάρει. Ο σύλλογος από τη Φλόριντα καλύπτει τις – τωρινές – του φιλοδοξίες. Ο Μέσι θέλει να έχει αγωνιστικό ρυθμό, θέλει να πετυχαίνει γκολ και να μεγαλώνει τον ποδοσφαιρικό του μύθο. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που πραγματοποιεί ο Κριστιάνο Ρονάλντο στη Σαουδική Αραβία με τη φανέλα της Αλ Νασρ.

To ESPN αναφέρει πως η διοίκηση της Ίντερ βρίσκεται πολύ κοντά στην επέκταση της συνεργασίας της με τον Αργεντινό. Μάλιστα όπως τονίζεται, το συμβόλαιο που έχει πέσει στο τραπέζι είναι για παραπάνω από μία σεζόν. Ο Μέσι δεν έχει σκεφτεί ακόμη το τέλος. Στο μυαλό του είναι μόνο πως θα πετύχει κι άλλα γκολ, πως θα κατακτήσει κι άλλους τίτλους. Με το χθεσινό του τέρμα έφθασε αισίως τα 880 επίσημα γκολ στην ποδοσφαιρική του διαδρομή. Στόχος; Τα 1000! Όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο!

