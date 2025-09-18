ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: Στον τελικό η Έλενα Κουλιτσένκο

Για δεύτερη συνεχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Ελένα Κουλιτσένκο θα έχει την ευτυχία να αγωνιστεί στον τελικό τού άλματος σε ύψος, καθώς στάθηκε και λίγο «τυχερή» στα σημερινά προκριματικά (18/09/25), ενώ ως πρωτοεμφανιζόμενη σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η Στυλιάνα Ιωαννίδου, δεν κατάφερε να κάνει επιτυχημένη προσπάθεια και έμεινε εκτός συνέχειας...

Θα είναι η 11η φορά στην ιστορία των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, στην οποία ο κυπριακός στίβος θα έχει εκπροσώπηση σε τελικό ενός αγωνίσματος!

Η Κουλιτσένκο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 1,83μ. και το 1,88μ., ρίχνοντας τρεις φορές τον πήχη στο 1,92μ. κι ενώ ήδη η βροχή έκανε την εμφάνισή της στο Ολυμπιακό Στάδιο τού Τόκιο. Κι επειδή είχε «καθαρά» τα πρώτα άλματά της, η 23χρονη πρωταθλήτριά μας ευνοήθηκε από τις ισοβαθμίες και πλέον θα ετοιμάσει καλύτερα το σώμα της για τον τελικό της Κυριακής (21/09/25, 19:30 Τόκιο, 13:30 Κύπρος).

Το 1,92μ. το είχαν περάσει μόνο 11 αθλήτριες, με αποτέλεσμα οι κριτές να δώσουν το εισιτήριο για τον τελικό και σε αυτές οι οποίες ισοβάθμησαν στη 12η θέση, με το 1,88μ. και χωρίς άλλες αποτυχημένες προσπάθειες προηγουμένως. Σε αυτές τις πέντε αθλήτριες ήταν και η Ελένα Κουλιτσένκο. Έτσι, την Κυριακή στον τελικό τού ύψους γυναικών θα αγωνιστούν 16 αθλήτριες και ευχόμαστε ότι η Κουλιτσένκο θα κάνει τότε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση.

Η Στυλιάνα ΙωαννίδουΣτην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση η Στυλιάνα Ιωαννίδου δεν μπόρεσε να καταγράψει επιτυχημένη προσπάθεια, ρίχνοντας τρεις φορές τον πήχη στο 1,83μ. Ωστόσο, αυτό ουδόλως μειώνει την εξαιρετική χρονιά που είχε, στην οποία κατέρριψε τρεις φορές την ατομική της επίδοση και έχει ανέβει στην 3η θέση όλων των εποχών στο άλμα σε ύψος γυναικών με 1,91μ.!

Η αθλήτρια τού Γιώργου Σκέντερ δεν είχε στο αρχικό πλάνο της χρονιάς ως τελευταία συμμετοχή της στο 2025 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο, στο μέσο Σεπτεμβρίου, αλλά κατάφερε να συμμετάσχει σε αυτό εξαιτίας των σπουδαίων αποτελεσμάτων που είχε στη διάρκεια της χρονιάς. Γι’ αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στην ίδια και στον προπονητή της, γιατί απέδειξαν πως με την υπομονή, επιμονή και τη σκληρή δουλειά, μπορείς να πετύχεις εξαιρετικά πράγματα στη ζωή.

Και η πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο αποτελεί τεράστια επιτυχία. Στα 21 της χρόνια η Στυλιάνα Ιωαννίδου έδειξε ότι ανήκει στην ελίτ τού παγκόσμιου ύψους και τώρα, θα έχει την ευκαιρία στη νέα χρονιά να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Να αναφέρουμε ότι, συνολικά επτά αθλήτριες δεν κατέγραψαν επίδοση, έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο αρχικό ύψος τού 1,83μ.