ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: Στον τελικό η Έλενα Κουλιτσένκο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

ΦΩΤΟΣ/ΒΙΝΤΕΟ: Στον τελικό η Έλενα Κουλιτσένκο

Για δεύτερη συνεχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, η Ελένα Κουλιτσένκο θα έχει την ευτυχία να αγωνιστεί στον τελικό τού άλματος σε ύψος, καθώς στάθηκε και λίγο «τυχερή» στα σημερινά προκριματικά (18/09/25), ενώ ως πρωτοεμφανιζόμενη σε αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η Στυλιάνα Ιωαννίδου, δεν κατάφερε να κάνει επιτυχημένη προσπάθεια και έμεινε εκτός συνέχειας...

Θα είναι η 11η φορά στην ιστορία των Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων, στην οποία ο κυπριακός στίβος θα έχει εκπροσώπηση σε τελικό ενός αγωνίσματος!

Η Κουλιτσένκο πέρασε με την πρώτη προσπάθεια το 1,83μ. και το 1,88μ., ρίχνοντας τρεις φορές τον πήχη στο 1,92μ. κι ενώ ήδη η βροχή έκανε την εμφάνισή της στο Ολυμπιακό Στάδιο τού Τόκιο. Κι επειδή είχε «καθαρά» τα πρώτα άλματά της, η 23χρονη πρωταθλήτριά μας ευνοήθηκε από τις ισοβαθμίες και πλέον θα ετοιμάσει καλύτερα το σώμα της για τον τελικό της Κυριακής (21/09/25, 19:30 Τόκιο, 13:30 Κύπρος).

Το 1,92μ. το είχαν περάσει μόνο 11 αθλήτριες, με αποτέλεσμα οι κριτές να δώσουν το εισιτήριο για τον τελικό και σε αυτές οι οποίες ισοβάθμησαν στη 12η θέση, με το 1,88μ. και χωρίς άλλες αποτυχημένες προσπάθειες προηγουμένως. Σε αυτές τις πέντε αθλήτριες ήταν και η Ελένα Κουλιτσένκο. Έτσι, την Κυριακή στον τελικό τού ύψους γυναικών θα αγωνιστούν 16 αθλήτριες και ευχόμαστε ότι η Κουλιτσένκο θα κάνει τότε την καλύτερη φετινή της εμφάνιση.

Θερμά συγχαρητήρια Ελένα και Ράιαν Μπέιλι για την πρόκριση στον τελικό. Καλή επιτυχία σε αυτόν...Η Στυλιάνα ΙωαννίδουΣτην πρώτη της συμμετοχή σε μεγάλη διοργάνωση η Στυλιάνα Ιωαννίδου δεν μπόρεσε να καταγράψει επιτυχημένη προσπάθεια, ρίχνοντας τρεις φορές τον πήχη στο 1,83μ. Ωστόσο, αυτό ουδόλως μειώνει την εξαιρετική χρονιά που είχε, στην οποία κατέρριψε τρεις φορές την ατομική της επίδοση και έχει ανέβει στην 3η θέση όλων των εποχών στο άλμα σε ύψος γυναικών με 1,91μ.!

Η αθλήτρια τού Γιώργου Σκέντερ δεν είχε στο αρχικό πλάνο της χρονιάς ως τελευταία συμμετοχή της στο 2025 το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο, στο μέσο Σεπτεμβρίου, αλλά κατάφερε να συμμετάσχει σε αυτό εξαιτίας των σπουδαίων αποτελεσμάτων που είχε στη διάρκεια της χρονιάς. Γι’ αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και στην ίδια και στον προπονητή της, γιατί απέδειξαν πως με την υπομονή, επιμονή και τη σκληρή δουλειά, μπορείς να πετύχεις εξαιρετικά πράγματα στη ζωή.

Και η πρόκρισή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τού Τόκιο αποτελεί τεράστια επιτυχία. Στα 21 της χρόνια η Στυλιάνα Ιωαννίδου έδειξε ότι ανήκει στην ελίτ τού παγκόσμιου ύψους και τώρα, θα έχει την ευκαιρία στη νέα χρονιά να φτάσει ακόμα πιο ψηλά. Να αναφέρουμε ότι, συνολικά επτά αθλήτριες δεν κατέγραψαν επίδοση, έχοντας τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο αρχικό ύψος τού 1,83μ.

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και κείμενο που λέει "EUROVISION SPORT 새방방장 HONDA IOANNIDOU STOKYO TTE HIGHJUMP| HIGHJUMPIQUALIFICATION HIGH QUALIFICATION IMIA"

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "RESULTS QUALIFICATION WOMEN'S HIGH JUMP EUROVISION SPORT MNE 中ュサシンンンリーか味ン BOKOATHA, 11 12 12 Marija VUKOVIĆ GUI SB Fatoumata BALLEY 1.92 GER Imke ONNEN 12 EST 1.88 m A 12 ခြမ်ပော် Elisabeth PIHELA CYP 1.88 m 12 Elena KULICHENKO BEL 1.88 m Merel MAES 17 USA 1.88 m 17 Vashti CUNNINGHAM 1.88 m 19 Dacsy Adelina BRISON SWE 1.88 m 20 Engla NILSSON HUN 1.88 m Lilianna BÁTORI 1.88 m WORLD ATHLETICS CHAMPIONSHIPS TOKYO 25 1.88"

 

Κατηγορίες

ΣΤΙΒΟΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με το δεξί η Μπάρτσα, με υπογραφή Ράσφορντ και... ρεκόρ για Χάλαντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατριχιαστικό μήνυμα σε Πραστίτη από φίλο της Ανόρθωσης που δίνει μάχη με τον καρκίνο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η απόλυτη αποθέωση για τον Ντε Μπρόινε στην επιστροφή του στο Μάντσεστερ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχει όμως θέληση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επέστρεψε στην κορυφή του ακοντισμού μετά από 13 χρόνια ο Γουόλκοτ

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Συνέπεια και σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πάρτι για την Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη, «κηδεία» για Κοπεγχάγη με αυτογκόλ Χατζηδιάκου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απάντηση ΚΟΚ στην Ομόνοια: «Ανακριβείς ισχυρισμοί, λανθασμένες εντυπώσεις»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στον πάγκο Βαγιαννίδης και Ιωαννίδης για το ματς της Σπόρτινγκ με την Καϊράτ

Ελλάδα

|

Category image

Σολάρι για ΑΕΛ: «Έχει φανατικό κόσμο και πάθος – Θέλουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν»

ΑΕΛ

|

Category image

Η απάντηση του Ρεμπρόφ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Αυτά είναι όλα φήμες»

Ελλάδα

|

Category image

H ισοπέδωση δεν βοηθά…

ΑΕΛ

|

Category image

Προειδοποίηση στην Τσέλσι από την PFA για Στέρλινγκ και Ντισασί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το τεχνικό τιμ του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Μπρόινε, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ: Τρεις διαφορετικές ιστορίες στο Μάντσεστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη