Στο Διοικητικό Εφετείο ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία από τη ΔΕΑΒ: Ο κίνδυνος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Χωρίς κόσμο είναι πιθανό να κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο την Κυριακή (21/09-21:00) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague εξαιτίας της ποινής του επέβαλε την Τετάρτη (17/09) η ΔΕΑΒ

Οι «πράσινοι» έχουν αποφασίσει να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να αναστείλουν την εφαρμογή της ποινής των κεκλεισμέωνν των θυρών που τους επιβλήθηκε από την Επιτροπή.

Η τιμωρία αυτή προέκυψε για τα καθίσματα τα οποία εκσφενδονίστηκαν από τους φίλους του Παναθηναϊκού, εκ των οποίων όμως, κανένα δεν έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' ότι λοιπόν το δέχεται αυτό το δημόσιο σκεπτικό της ΔΕΑΒ, αναφέρει ένα από αυτά θα μπορούσε να «χτυπήσει» οπαδό των «πρασίνων».

Ωστόσο, η σχετική διάταξη προβλέπει πρόστιμο και όχι αποκλεισμό γηπέδου, όπως άλλωστε είχε αποφασίσει η ίδια επιτροπή σε πολλές άλλες περιπτώσεις, επομένως η ποινή αυτή είναι εκτός διάταξης του αθλητικού νόμου.

gazzetta.gr