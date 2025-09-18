ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Στο Διοικητικό Εφετείο ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία από τη ΔΕΑΒ: Ο κίνδυνος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Στο Διοικητικό Εφετείο ο Παναθηναϊκός για την τιμωρία από τη ΔΕΑΒ: Ο κίνδυνος για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Ορατός ο κίνδυνος να γίνει χωρίς κόσμο το ντέρμπι μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού, με τους «πρασίνους» να προσφεύγουν στο Διοικητικό Εφετείο για να αναστείλει την ποινή της ΔΕΑΒ.

Χωρίς κόσμο είναι πιθανό να κληθεί να αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός τον Ολυμπιακό στην Λεωφόρο την Κυριακή (21/09-21:00) για την 4η αγωνιστική της Stoiximan Superleague εξαιτίας της ποινής του επέβαλε την Τετάρτη (17/09) η ΔΕΑΒ

Οι «πράσινοι» έχουν αποφασίσει να προσφύγουν στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να αναστείλουν την εφαρμογή της ποινής των κεκλεισμέωνν των θυρών που τους επιβλήθηκε από την Επιτροπή.

Η τιμωρία αυτή προέκυψε για τα καθίσματα τα οποία εκσφενδονίστηκαν από τους φίλους του Παναθηναϊκού, εκ των οποίων όμως, κανένα δεν έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Παρ' ότι λοιπόν το δέχεται αυτό το δημόσιο σκεπτικό της ΔΕΑΒ, αναφέρει ένα από αυτά θα μπορούσε να «χτυπήσει» οπαδό των «πρασίνων».

Ωστόσο, η σχετική διάταξη προβλέπει πρόστιμο και όχι αποκλεισμό γηπέδου, όπως άλλωστε είχε αποφασίσει η ίδια επιτροπή σε πολλές άλλες περιπτώσεις, επομένως η ποινή αυτή είναι εκτός διάταξης του αθλητικού νόμου.

gazzetta.gr 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Με το δεξί η Μπάρτσα, με υπογραφή Ράσφορντ και... ρεκόρ για Χάλαντ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανατριχιαστικό μήνυμα σε Πραστίτη από φίλο της Ανόρθωσης που δίνει μάχη με τον καρκίνο

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η απόλυτη αποθέωση για τον Ντε Μπρόινε στην επιστροφή του στο Μάντσεστερ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Υπάρχουν εμπόδια, υπάρχει όμως θέληση

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επέστρεψε στην κορυφή του ακοντισμού μετά από 13 χρόνια ο Γουόλκοτ

ΣΤΙΒΟΣ

|

Category image

Συνέπεια και σταθερότητα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Πάρτι για την Κλαμπ Μπριζ του Τζόλη, «κηδεία» για Κοπεγχάγη με αυτογκόλ Χατζηδιάκου!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Απάντηση ΚΟΚ στην Ομόνοια: «Ανακριβείς ισχυρισμοί, λανθασμένες εντυπώσεις»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Στον πάγκο Βαγιαννίδης και Ιωαννίδης για το ματς της Σπόρτινγκ με την Καϊράτ

Ελλάδα

|

Category image

Σολάρι για ΑΕΛ: «Έχει φανατικό κόσμο και πάθος – Θέλουν να επιστρέψουν εκεί που ήταν»

ΑΕΛ

|

Category image

Η απάντηση του Ρεμπρόφ για το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού: «Αυτά είναι όλα φήμες»

Ελλάδα

|

Category image

H ισοπέδωση δεν βοηθά…

ΑΕΛ

|

Category image

Προειδοποίηση στην Τσέλσι από την PFA για Στέρλινγκ και Ντισασί

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Αυτό θα είναι το τεχνικό τιμ του Χρήστου Κόντη στο «τριφύλλι»

Ελλάδα

|

Category image

Ντε Μπρόινε, ΜακΤόμινεϊ, Χόιλουντ: Τρεις διαφορετικές ιστορίες στο Μάντσεστερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη