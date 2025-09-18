ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αταμάν: «Ήταν πολύ σημαντικό για εμένα να βρίσκομαι στην Αυστραλία - Μου άρεσε η ομάδα παρά τις απουσίες»

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για τη φιλική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρτιζάν στη Μελβούρνη, την προσαρμογή των Ρογκαβόπουλου - Τολιόπουλου και τα... σχέδια της Euroleague για το μέλλον.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου:

«Πρώτα από όλα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που παίζουμε στο "Παύλος Γιαννακόπουλος" για πρώτη φορά στην ιστορία στην Αυστραλία. Είναι μια διαφορετική εμπειρία για εμάς, αλλά και κάτι διαφορετικό για το μέλλον του κλαμπ και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Είδα τρομερή ατμόσφαιρα σε ένα φιλικό παιχνίδι. Ήταν sold out. Και οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν κανονικά, αν και δεν είναι έτοιμες. Ήταν σοβαρές και οι δύο ομάδες. Παίξαμε καλό μπάσκετ, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και πήραμε τη νίκη».

Για το πόσο ικανοποιημένος είναι από την απόδοση της ομάδας του με τα δεδομένα προβλήματα που υπάρχουν: «Έχουμε πολλές απουσίες, πολλούς τραυματισμούς. Δεν έχουμε κάνει προπόνηση όλοι μαζί. Όμως, η ομάδα είναι η ίδια. Σήμερα είχαμε μόνο δύο νέους παίκτες, τον Ρογκαβόπουλο και τον Τολιόπουλο. Είναι και οι δύο πολύ έξυπνοι, γι' αυτό τους πήραμε. Κατάλαβαν αμέσως τι θέλουμε από εκείνους. Το σύστημά μου είναι απλό, δεν παίζουμε περίπλοκο μπάσκετ. Ήταν πολύ ωραίο ότι τους είδα όλους έτοιμους. Είχαν προετοιμαστεί με τον Σερέλη, είχαν δουλέψει δυο εβδομάδες πολύ καλά με τους προπονητές μας. Εμείς φτάσαμε στις 09:00 το πρωί τοπική ώρα, έπειτα από 18 ώρες πτήσης. Όμως, παίξαμε έξυπνα και με συναίσθημα. Μου άρεσε η ομάδα, παρά τις απουσίες. Φυσικά, είχε και η Παρτιζάν απουσίες».

Για το αν θα είναι έτοιμη η ομάδα του για την πρεμιέρα της Euroleague: «Αυτή τη σεζόν έχουμε μόνο τα φιλικά παιχνίδια εδώ στην Αυστραλία. Δεν έχουμε άλλα παιχνίδια, δεν υπάρχει χρόνος. Όμως, πιστεύω πως θα είμαστε έτοιμοι. Το σύστημα είναι απλό και το 90% των παικτών μου βρισκόταν στην ομάδα και τα προηγούμενα χρόνια. Θα είμαστε έτοιμοι. Θα προετοιμαστούμε πέντε - έξι μέρες στην Αθήνα και θα είμαστε έτοιμοι».

Για το ιατρικό δελτίο της ομάδας του: «Θα το αφήσω αυτό για όταν επιστρέψουμε στην Αθήνα για την πρώτη προπόνηση. Ελπίζω πως όλοι θα είναι καλά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν σοβαρές καταστάσεις. Δεν γνωρίζω πόσες μέρες θα χρειαστεί ο Σορτς. Ο Χολμς νομίζω πως θα παίξει στην Αυστραλία, στο επόμενο παιχνίδι μας, στο Σίδνεϊ».

Για το αν θα έχει δώσει... τύχη η Αυστραλία στον Παναθηναϊκό Aktor, σε περίπτωση κατάκτησης της Euroleague: «Θα δούμε, ναι. Ίσως του χρόνου ταξιδέψουμε κάπου αλλού. Είναι ωραίο να παίζουμε εδώ στην προετοιμασία, αλλά ίσως παίξουμε και στο μέλλον. Η Euroleague είναι εδώ, είδα τους διαιτητές εδώ. Ίσως η Euroleague σχεδιάζει κάτι για το μέλλον, για να κάνει πιο παγκόσμιο το μπάσκετ. Το ΝΒΑ προσπαθεί να πάρει τις ευρωπαϊκές ομάδες, μπορεί η Euroleague να πάρει τις ομάδες από την Αυστραλία και να έρθουν και ομάδες από το ΝΒΑ εδώ. Είναι πιο ενθουσιώδης η Euroleague, η regular season στην Ευρώπη είναι πιο εντυπωσιακή σε σχέση με το ΝΒΑ».

Για το δύσκολο πρόγραμμα όσων συμμετείχαν στο EuroBasket και το ταξίδι στην Αυστραλία: «Ήταν σημαντικό για εμένα να είμαι εδώ, σε αυτό το event, από σεβασμό στον Παναθηναϊκό, στην οικογένεια Γιαννακόπουλου και σε όλο το μπάσκετ στην Αυστραλία».

sdna.gr 

