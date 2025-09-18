Ο Αρόλντ Μουκουντί αποτελεί τον βασικό πυλώνα της κιτρινόμαυρης άμυνας, με τον Καμερουνέζο στόπερ να καθοδηγεί τους συμπαίκτες του στα μετόπισθεν και τη φετινή σεζόν -στο ξεκίνημά της τουλάχιστον- να πραγματοποιεί ενδεχομένως τις καλύτερες εμφανίσεις του με τη φανέλα της Ένωσης.

Το περσινό καλοκαίρι ο Μουκουντί είχε ανανεώσει το συμβόλαιό του με την ΑΕΚ ως το 2028, κάτι ωστόσο που δεν είχε ανακοινωθεί.

Παρά το γεγονός ότι ο Καμερουνέζος κεντρικός αμυντικός είχε ανανεώσει πέρυσι τη συνεργασία του, ήδη έχει ξεκινήσει επαφές με την ΑΕΚ για νέο συμβόλαιο, όπως αποκάλυψε σημερινό δημοσίευμα στην Αφρική.

Πράγματι η ΑΕΚ μιλάει με τον Μουκουντί για νέο συμβόλαιο, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να τον ανταμείψει για τις πολύ καλές εμφανίσεις του, αλλά και παίρνοντας ως αφορμή το ενδιαφέρον που έχει προσελκύσει κατά καιρούς από συλλόγους του εξωτερικού.

Πρόθεση της ΑΕΚ είναι να αυξήσει τις αποδοχές του Μουκουντί, οι οποίες αυτή τη στιγμή κυμαίνονται στο 1 εκατ. ευρώ ετησίως, αλλά και να επεκτείνει το συμβόλαιό του για ένα ή δύο χρόνια ακόμα.

Ο Μουκουντί βρίσκεται στην ΑΕΚ από το καλοκαίρι του 2022, όταν και είχε αποκτηθεί με μια συμφέρουσα συμφωνία από τη Σεντ Ετιέν ως ελεύθερος και τη γαλλική ομάδα να κρατάει ένα ποσοστό μεταπώλησης 30%. Μετράει 87 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, έχοντας σκοράρει και εννιά τέρματα.

gazzetta.gr