Χειρότερος προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ο Αμορίμ!

Η πορεία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είναι κακή. Πολύ κακή. Οι παίκτες της δεν αποδίδουν, όπως θα μπορούσαν. Ή όπως θα έπρεπε. Κάτι που φαίνεται στον βαθμολογικό πίνακα. Όλοι είχαν τα βλέμματά τους πάνω στον Ρούμπεν Αμορίμ. Το έργο του ήταν πολύ καλό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Η αρχή δεν ήταν ιδανική. Αλλά και η συνέχεια αντί για καλύτερη ήταν ακόμα χειρότερη. Η νέα σεζόν έφερε όνειρα και ελπίδες στους φίλους του συλλόγου. Αυτά έγιναν άμεσα εφιάλτες. Η εικόνα της ομάδας τους δεν τους αρέσει. Ούτε τα αποτελέσματά της ήταν καλύτερα. Σύμφωνα με το «Sky Sports» το ποσοστό νικών του Πορτογάλου προπονητή είναι μόλις στο 36,2%. Ένα ποσοστό που είναι το χαμηλότερο που είχε ποτέ προπονητής του συλλόγου από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπειτα.

Πρέπει να γίνουν αλλαγές. Το μέλλον του έμπειρου τεχνικού δεν είναι σίγουρο. Ειδικά με τέτοια αποτελέσματα. Επίσης, τίποτα δεν φαίνεται και δεν δείχνει ότι μπορούν οι εμφανίσεις της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από εδώ και πέρα να πάνε καλύτερα. Η ήττα από τη Μάντσεστερ Σίτι με σκορ 3-0 το έδειξε. Ήταν κάτι που απλά το επιβεβαίωσε.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Μικραίνει απότομα και επικίνδυνα

Είπε ότι είναι μαζί τους. Ότι τους καταλαβαίνει. Ότις τους νιώθει. Ο Ρούμπεν Αμορίμ λέει ότι ξέρει καλύτερα από τον καθένα πως νιώθουν οι φίλοι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Όμως, εκείνος ήταν που τον περασμένο Μάιο τους έλεγε ότι τα χειρότερα πέρασαν. Έφυγαν.

Ότι τα καλύτερα έρχονται από εδώ και πέρα. Αυτό για την ώρα δεν έχει συμβεί ακόμα. Και κανείς δεν ξέρει αν μπορεί να συμβεί με τον ίδιο σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Με τον ίδιο στον πάγκο της αγγλικής ομάδας. Ήδη οι φήμες ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά σε λίγο καιρό είναι ολοένα και περισσότερες. Είναι ενδεικτικές του κλίματος αστάθειας που υπάρχει στις τάξεις της ομάδας.

Αλλά η αλήθεια είναι μία. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοένα και… μικραίνει υπό αυτές τις συνθήκες.

sportsking.gr