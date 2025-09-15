ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Σίτι απέλυσε υπάλληλο επειδή φορούσε μπλούζα της Γιουνάιτεντ

Η Σίτι απέλυσε μέλος του προσωπικού στο Ετιχαντ, γιατί κάτω από τη στολή του φορούσε μπλουζάκι της Γιουνάιτεντ.

Το φετινό ντέρμπι του Μάντσεστερ είχε και… παρασκήνιο, όχι αγωνιστικό, αλλά εξωαγωνιστικό. Η Σίτι προχώρησε στην απόλυση μέλους του προσωπικού της και η αιτία ήταν λίγο ασυνήθιστη για τα βρετανικά δεδομένα. Ειδικότερα, ο εργαζόμενος εθεάθη να σερβίρει ποτά στο μπαρ του «Έτιχαντ» φορώντας μπλουζάκι της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, την ώρα της μεγάλης αναμέτρησης της Κυριακής.

Όπως τόνισε η Telegraph, η ομάδα ενημερώθηκε για τον συγκεκριμένο εργαζόμενο μέσω ανάρτησης στο x από έναν λογαριασμό με το όνομα @Mataniels, όπου έδειχνε φωτογραφία του υπαλλήλου να προσφέρει μπύρα, ενώ φορούσε μαύρη φανέλα με ευδιάκριτο σήμα των Κόκκινων. «Απόλυτο αστείο. Η Σίτι επέτρεψε σε μέλος του προσωπικού της στο μπαρ να φορέσει φανέλα της Γιουνάιτεντ την ημέρα του ντέρμπι», έγραφε η ανάρτηση.

Η αντίδραση των οπαδών της ομάδας ήταν άμεση, με το επίσημο account της ομάδας να απαντά: «Σας ευχαριστούμε που μας ενημερώσατε για αυτό. Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι το συγκεκριμένο άτομο έχει πλέον απομακρυνθεί από τη θέση του». Θυμίζουμε, πως η Σίτι επικράτησε εύκολα της Γιουνάιτεντ με 3-0.

