Η Τορίνο έβαλε φρένο στην Ρόμα με… γκολάρα του Σιμεόνε!

Βίοι αντίθετοι για Ρόμα και Τορίνο, μετά το μεταξύ τους 0-1 σήμερα το μεσημέρι στο «Ολίμπικο», για την 3η αγωνιστική της φετινής Serie A.

Και αυτό γιατί, χάρη στο εν λόγω αποτέλεσμα, η μεν «γκρανάτα» κατέκτησε την πρώτη της νίκη στο ιταλικό πρωτάθλημα και ανέβηκε παράλληλα στους τέσσερις βαθμούς.

Ενώ οι γηπεδούχοι στον αντίποδα γνώρισαν την πρώτη τους ήττα μετά το αρχικό τους 2Χ2, η οποία σημειωτέον ήταν και η πρώτη τους εντός έδρας μετά από 11 νίκες και δύο ισοπαλίες στα 13 πρόσφατα παιχνίδια τους εκεί…

Το γκολ που έμελλε να κρίνει και τον νικητή ξεκίνησε με ωραία προσποίηση του Σιμεόνε στον Κονέ, ενώ ολοκληρώθηκε με την «ζωγραφιά» του Αργεντινού και το φαλτσαριστό σουτ από το ύψος της μεγάλης περιοχής και αριστερά στο 59’!

Η Ρόμα έφτασε κοντά στην ισοφάριση τέσσερα λεπτά μετά, με το πολύ καλό σουτ του Σουλέ να σταματάει στο δοκάρι της εστίας του Ισραέλ, για να ακολουθήσει η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Τορίνο στο 66΄, με τον Ασλάνι.

Στις καθυστερήσεις, δε, οι «τζαλορόσι» είδαν τον Ισραέλ να λέει όχι στις προσπάθειες των Πισίλι και Σουλέ, διατηρώντας το 0-1 μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Η 3η αγωνιστική:

Σάββατο (13/09)

Κάλιαρι-Πάρμα 2-0

(33' Μίνα, 77' Φελίτσι)

Γιουβέντους-Ίντερ 4-3

(14’ Κέλι, 38’ Γιλντίζ, 83’ Τουράμ, 90’+1’ Άντζιτς – 30’, 66’ Τσαλχάνογλου, 76’ Τουράμ)

Φιορεντίνα-Νάπολι 1-3

(79' Ρανιέρι - 6' Ντε Μπρόινε, 14' Χόιλουντ, 51' Μπόκεμα)

Κυριακή (14/09)

Ρόμα-Τορίνο 0-1

(59΄Σιμεόνε)

Αταλάντα-Λέτσε 16:00

Πίζα-Ουντινέζε 16:00

Σασουόλο-Λάτσιο 19:00

Μίλαν-Μπολόνια 21:45

Δευτέρα (15/09)

Βερόνα-Κρεμονέζε 19:30

Κόμο-Τζένοα 21:45