Οι Έλληνες, που «πρόλαβαν» τον Τζίμα στην Premier League: Το ντεμπούτο του δεν είχε ρεκόρ, αλλά ο Κωστούλας περιμένει!

Μπορεί το ντεμπούτο του να μην «συνοδεύτηκε» από ελληνικό ρεκόρ, καθώς τρεις ποδοσφαιριστές από τα μέρη μας τον «πρόλαβαν». Ωστόσο, ο Μπάμπης Κωστούλας περιμένει για να... αρπάξει την πρωτιά!

Ο Στέφανος Τζίμας τα κατάφερε! Μπόρεσε να πετύχει την πρώτη του συμμετοχή στην Premier League!

Μετά από ένα ονειρικό ντεμπούτο στο League Cup, ήρθε η στιγμή που «συστήθηκε» και στο αγγλικό πρωτάθλημα! Απέναντι στην Μπόρνμουθ (13/09, 2-1) ήταν στην αποστολή της Μπράιτον και περίμενε την ευκαιρία του.

Ο Φαμπιάν Χούρτζελερ στο 67ο λεπτό τον «έριξε» στον αγωνιστικό χώρο για την πρώτη του συμμετοχή!

Το ερώτημα, μετά το «βάπτισμα του πυρός» του είναι ένα: «Είναι ο νεότερος Έλληνας, που κάνει ντεμπούτο στην Premier League;»

Η απάντηση είναι όχι! Υπάρχουν τρεις ποδοσφαιριστές, που τον «πρόλαβαν», σύμφωνα με το Transfermarkt!

Οι διαφορές στις πρώτες τέσσερις θέσεις είναι μικρές, αλλά είναι αρκετές, ώστε να κάνουν τη διαφορά!

Θα ξεκινήσουμε αντίθετα στη λίστα μας. Ο Στέφανος Τζίμας είναι στην 4η θέση των νεότερων ποδοσφαιριστών με ντεμπούτο στην Premier League, από την Ελλάδα. Κι αυτό, γιατί πέρασε στον αγωνιστικό χώρο σε ηλικία 19 ετών, οκτώ μηνών και επτά ημερών.

Μπροστά του θα βρούμε ακόμα έναν πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ. Ο Χρήστος Τζόλης στις 11 Σεπτεμβρίου του 2021 έκανε την «παρθενική» του εμφάνιση στην 1η κατηγορία της Αγγλίας, σε ένα ματς της Νόριτς με την Άρσεναλ!

Μπροστά από τον νυν παίκτη της Κλαμπ Μπριζ έχουμε έναν ποδοσφαιριστή, που αυτή τη στιγμή είναι στη Stoiximan Super League και τον Παναιτωλιικό.

Ο Χάρης Μαυρίας έκανε το «μπαμ» σε πολύ μικρή ηλικία, καθώς η Σάντερλαντ τον απέκτησε έναντι 3.000.000 ευρώ, πριν καλά-καλά «κλείσει» τα 20 του.

Το ντεμπούτο του στο σπουδαιότερο πρωτάθλημα του «Νησιού» έγινε στις 31 Αυγούστου του 2013, όταν ήταν 19 ετών, έξι μηνών και 10 ημερών!

Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε όταν ήταν 19 ετών, επτά μηνών και 12 ημερών.

Πάμε στο Νο.1 της λίστας. Ελάχιστοι θα μπορέσουν να βρουν την απάντηση. Ο νεότερος Έλληνας, που έκανε ντεμπούτο στην Premier League είναι ο Απόστολος Βέλλιος!

Πριν από 14 χρόνια έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο αγγλικό πρωτάθλημα, με τη φανέλα της Έβερτον! Στις 2 Απριλίου του 2011, έγραψε ιστορία, καθώς σε ηλικία 19 ετών, δύο μηνών και 25 ημερών πήρε την πρωτιά, που έχει μέχρι και σήμερα!

Ωστόσο, μπορούν τα δεδομένα να αλλάξουν πολύ γρήγορα. Γιατί το λέμε αυτό; Επειδή ο Μπάμπης Κωστούλας περιμένει στη... γωνία. Έχοντας γεννηθεί στις 30 Μαΐου του 2007, μπορεί να «γλυκοκοιτάζει» το ρεκόρ του Απόστολου Βέλλιου.

Άλλωστε, θα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μην το πετύχει, καθώς έχει πολύ χρόνο μπροστά του για να τα καταφέρει!

england365.gr