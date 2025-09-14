Μέσι: Αστόχησε σε πέναλτι και η Ίντερ Μαϊάμι διασύρθηκε από τη Σάρλοτ

Μοιραίος αποδείχτηκε ο Λιονέλ Μέσι στην ήττα της Ίντερ Μαϊάμι από τη Σάρλοτ με 3-0 για το MLS.

Ο Αργεντινός σούπερσταρ είχε την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ στο 32ο λεπτό, όμως αστόχησε σε πέναλτι με εκτέλεση τύπου «Πανένκα», στέλνοντας την μπάλα άουτ.

Η φάση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική. Μόλις δύο λεπτά αργότερα, ο Ισραηλινός φορ Τοκλομάτι εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και έβαλε μπροστά τη Σάρλοτ με 1-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Τοκλομάτι συνέχισε το προσωπικό του σόου, πετυχαίνοντας δύο ακόμη τέρματα: στο 47’ με ψύχραιμο τελείωμα και στο 84’ από το σημείο του πέναλτι, ολοκληρώνοντας έτσι το χατ-τρικ του.

Ο Μέσι, που παραμένει δίχως γκολ στα τελευταία παιχνίδια του με την ομάδα του Μαϊάμι, αποχώρησε εμφανώς απογοητευμένος, με τα φώτα να πέφτουν πάνω στο χαμένο πέναλτι που άλλαξε τη ροή της αναμέτρησης.

