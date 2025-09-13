Δεσπόζει το ντέρμπι του Μάντσεστερ

Η Σίτι υποδέχεται το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 18:30) τη Γιουνάιτεντ στο «Έτιχαντ Στέιντιουμ», με τη νίκη να είναι... μονόδρομος για τους δύο «μονομάχους», καθώς έχουν ήδη υποστεί βαθμολογικές απώλειες, με αποτέλεσμα να μην βρίσκονται στις πρώτες θέσεις της κατάταξης. Οι «πολίτες» ξεκίνησαν νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους στην εφετινή Premier League, συντρίβοντας τη Γουλβς στο «Μολινό», αλλά ακολούθησαν δύο διαδοχικές ήττες (από Τότεναμ εντός και Μπράιτον εκτός), με αποτέλεσμα η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να βρίσκεται κάτω από τη μέση της βαθμολογίας. Λίγο πάνω από εκεί βρίσκονται οι «κόκκινοι διάβολοι», που ηττήθηκαν στο «Ολντ Τράφορντ» από την Άρσεναλ στην πρεμιέρα, ενώ στη συνέχεια αναδείχθηκαν ισόπαλοι με τη Φούλαμ στο Λονδίνο, πριν πανηγυρίσουν την πρώτη νίκη τους στο πρωτάθλημα, επικρατώντας της Μπέρνλι στο «Θέατρο των Ονείρων». Έτσι, το κυριακάτικο ντέρμπι είναι... «τελικός» για τις δύο ομάδες του Μάντσεστερ που θα «κυνηγήσουν» τους τρεις βαθμούς, προκειμένου να μη χάσουν κι άλλο έδαφος σε σχέση με τις ομάδες που προπορεύονται στη βαθμολογία, με τους «σίτιζενς» να υποδέχονται την προσεχή Πέμπτη (18/9) τη Νάπολι, στην πρεμιέρα τους στη league phase του Champions League.

Στο μεταξύ, η -κάτοχος του τίτλου και πρωτοπόρος- Λίβερπουλ αντιμετωπίζει τη «νεοφώτιστη» Μπέρνλι στο «Τερφ Μουρ» με μοναδικό στόχο να πετύχει το «4 στα 4» και να συνεχίσει να απολαμβάνει τη... μοναξιά της κορυφής, λίγες ημέρες προτού φιλοξενήσει την Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League (17/9). Από την πλευρά της, η -δεύτερη της βαθμολογίας- Τσέλσι αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Μπρέντφορντ με το... μυαλό στην αναμέτρηση με την Μπάγερν στο Μόναχο που ακολουθεί (17/9).

Η «αυλαία» της 4ης αγωνιστικής ανοίγει στο «Έμιρατς Στέιντιουμ» με την Άρσεναλ να υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ, λίγες ημέρες πριν οι «κανονιέρηδες» αναμετρηθουν με την Αθλέτικ Μπιλμπάο στο «Σαν Μαμές» για το Champions League (16/9). Σε αυτό το ματς θα κάνει ντεμπούτο στην τεχνική ηγεσία της Φόρεστ ο Άγγελος Ποστέκογλου.

Από εκεί και πέρα, η Νιούκαστλ υποδέχεται την -ουραγό και χωρίς βαθμό- Γουλβς και η Τότεναμ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη «συμπολίτισσα» Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου, λίγες ημέρες πριν την πρεμιέρα τους στο Champions League με Μπαρτσελόνα (18/9) και Βιγιαρεάλ (16/9), αντίστοιχα. Τέλος, η Μπράιτον των Στέφανου Τζίμα και Μπάμπη Κωστούλα αντιμετωπίζει στο Μπόρνμουθ την τοπική ομάδα, με τους Έλληνες άσους να βρίσκονται σε... αναμονή για να κάνουν ντεμπούτο στην Premier League.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League:

Άρσεναλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 13/9 Μπόρνμουθ-Μπράιτον 13/9 Κρίσταλ Πάλας-Σάντερλαντ 13/9 Έβερτον-Άστον Βίλα 13/9 Φούλαμ-Λιντς 13/9 Νιούκαστλ-Γουλβς 13/9 Γουέστ Χαμ-Τότεναμ 13/9 Μπρέντφορντ-Τσέλσι 13/9 Μπέρνλι-Λίβερπουλ 14/9 Μάντσεστερ Σίτι-Μάντσεστερ Γ. 14/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 3 αγώνες)

Λίβερπουλ 9

Τσέλσι 7

Άρσεναλ 6

Τότεναμ 6

Έβερτον 6

Σάντερλαντ 6

Μπόρνμουθ 6

Κρίσταλ Πάλας 5

Μάντσεστερ Γ. 4

Νότιγχαμ Φόρεστ 4

Μπράιτον 4

Λιντς 4

Μάντσεστερ Σίτι 3

Μπέρνλι 3

Μπρέντφορντ 3

Γουέστ Χαμ 3

Νιούκαστλ 2

Φούλαμ 2

Άστον Βίλα 1

Γουλβς 0