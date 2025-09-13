ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Τέλος οριστικά οι Στέρλινγκ και Ντισασί από την Τσέλσι»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Τέλος οριστικά οι Στέρλινγκ και Ντισασί από την Τσέλσι»

Η Τσέλσι μπήκε σε μια νέα εποχή υπό τον Έντσο Μαρέσκα, με τον Ιταλό τεχνικό να στέλνει σαφές μήνυμα αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που έχουν τεθεί εκτός πλάνων. Ο προπονητής των «μπλε» ξεκαθάρισε ότι Ραχίμ Στέρλινγκ και Άξελ Ντισασί δεν υπολογίζονται και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιστρέψουν στο ρόστερ.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν στην ομάδα οι Ντισασί – Στέρλινγκ», ανέφερε κατηγορηματικά ο Μαρέσκα, μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί στην Τσέλσι μετά τις καλοκαιρινές αλλαγές.

Ο Στέρλινγκ, με δύο χρόνια συμβολαίου ακόμα και εβδομαδιαίες αποδοχές ύψους 300.000 λιρών, προπονείται εκτός ομάδας, ενώ αντίστοιχα ο Γάλλος στόπερ, που απολαμβάνει το ένα τρίτο αυτού του ποσού, βρίσκεται στην ίδια μοίρα. Στην αποκαλούμενη «bomb squad» ανήκει και ο Ντάβιντ Ντατρό Φοφανά, πρώην μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, που επέστρεψε από δανεισμό αλλά δεν υπολογίζεται.

Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τον Στέρλινγκ όλο το καλοκαίρι, υπογραμμίζοντας έτσι το τέλος της παρουσίας του 30χρονου Άγγλου στο πλάνο του συλλόγου.

 

Πηγή: sport-fm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

|
|
|
|
|

Διαβαστε ακομη