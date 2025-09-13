«Τέλος οριστικά οι Στέρλινγκ και Ντισασί από την Τσέλσι»

Η Τσέλσι μπήκε σε μια νέα εποχή υπό τον Έντσο Μαρέσκα, με τον Ιταλό τεχνικό να στέλνει σαφές μήνυμα αναφορικά με τους ποδοσφαιριστές που έχουν τεθεί εκτός πλάνων. Ο προπονητής των «μπλε» ξεκαθάρισε ότι Ραχίμ Στέρλινγκ και Άξελ Ντισασί δεν υπολογίζονται και δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να επιστρέψουν στο ρόστερ.

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψουν στην ομάδα οι Ντισασί – Στέρλινγκ», ανέφερε κατηγορηματικά ο Μαρέσκα, μιλώντας για την κατάσταση που επικρατεί στην Τσέλσι μετά τις καλοκαιρινές αλλαγές.

Ο Στέρλινγκ, με δύο χρόνια συμβολαίου ακόμα και εβδομαδιαίες αποδοχές ύψους 300.000 λιρών, προπονείται εκτός ομάδας, ενώ αντίστοιχα ο Γάλλος στόπερ, που απολαμβάνει το ένα τρίτο αυτού του ποσού, βρίσκεται στην ίδια μοίρα. Στην αποκαλούμενη «bomb squad» ανήκει και ο Ντάβιντ Ντατρό Φοφανά, πρώην μεταγραφικός στόχος της ΑΕΚ, που επέστρεψε από δανεισμό αλλά δεν υπολογίζεται.

Ο Ιταλός τεχνικός τόνισε ότι δεν υπήρξε καμία επικοινωνία με τον Στέρλινγκ όλο το καλοκαίρι, υπογραμμίζοντας έτσι το τέλος της παρουσίας του 30χρονου Άγγλου στο πλάνο του συλλόγου.

