Έμαθε, διάβασε και τώρα επέστρεψε στην Μπαρτσελόνα ο Αλκάνταρα!

Ο Τιάγκο είναι ξανά στην Μπαρτσελόνα και αυτή τη φορά με στόχο να μακροημερεύσει και να πάρει τα εχέγγυα για να καταφέρει κάποια στιγμή να βρεθεί ως κανονικός προπονητής στον πάγκο κάποιας ομάδας.

Έπειτα από το μικρό διάστημα της παρουσίας του στο επιτελείο των «μπλαουγκράνα», το καλοκαίρι του 2024, ο Ισπανός πρώην χαφ της Λίβερπουλ και της Μπάγερν Μονάχου, επανήλθε στις τάξεις των Καταλανών, αυτή τη φορά για να μείνει.

Ο Χάνσι Φλικ θα τον έχει στο πλευρό του, όπως συνέβη και πριν από έναν χρόνο, μόνο που τότε η συνεργασία τους αφορούσε απλά την περίοδο της καλοκαιρινής προετοιμασίας της Μπαρτσελόνα.

Άλλωστε, ο Τιάγκο θα πρέπει να διαβάσει ακόμα περισσότερο και ν' ασχοληθεί πολύ και στο πρακτικό κομμάτι με την προπονητική, την οποία διάλεξε ν' ακολουθήσει αμέσως μετά το φινάλε της ποδοσφαιρικής του καριέρας, έχοντας κρεμάσει τα παπούτσια του στην ηλικία των 33 ετών.

sport-fm.gr