Σούπερ Μπαπέ μπροστά από CR7 και Μέσι, πίσω όμως από Πελέ, Νεϊμάρ και Μίλερ

Σκοράροντας εναντίον της Ουκρανίας στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026 την περασμένη Παρασκευή, ο επιθετικός Κιλιάν Μπαπέ έφτασε τα 51 γκολ για την εθνική ομάδα της Γαλλίας στα 26 του χρόνια και οκτώ μηνών.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης έφτασε σε αυτό το ορόσημο νεότερος από παίκτες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο και ο Λιονέλ Μέσι.

Ωστόσο, είναι μόλις ο πέμπτος νεότερος παίκτης που φτάνει αυτόν τον αριθμό γκολ για μια μεγάλη εθνική ομάδα, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Βραζιλίας O'Globo.

Το κατόρθωμα του επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης δεν ξεπερνά, αυτά των Πελέ και Νεϊμάρ για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, του Ρομέλου Λουκάκου για το Βέλγιο και του Γκερντ Μίλερ για τη Γερμανία. Ηλικίες στις οποίες οι αστέρες έφτασαν τα 51 διεθνή γκολ.

Η σχετική κατάταξη:

Πελέ (Βραζιλία) - 24 ετών και 254 ημερών

Νεϊμάρ (Βραζιλία) - 25 ετών και 47 μηνών

Ρομέλου Λουκάκου (Βέλγιο) - 26 ετών και 150 ημερών

Γκερντ Μίλερ (Γερμανία) - 26 ετών και 227 ημερών

Μπαπέ (Γαλλία) - 26 ετών και 259 ημερών

Ρονάλντο (Βραζιλία) - 27 ετών και 257 ημερών

Μέσι (Αργεντινή) - 28 ετών και 353 ημερών

Χάρι Κέιν (Αγγλία) - 29 ετών και 60 ημερών

Κριστιάνο Ρονάλντο (Πορτογαλία) - 29 ετών και 251 ημερών

Νταβίντ Βίγια (Ισπανία) - 29 ετών και 312 ημερών

Γουέιν Ρούνεϊ (Αγγλία) - 30 ετών και 24 ημερών

Γκαμπριέλ Μπατιστούτα (Αργεντινή) - 31 ετών και 56 ημέρες

Μίροσλαβ Κλόζε (Γερμανία) - 32 ετών και 24 ημερών

Τιερί Ανρί (Γαλλία) - 32 ετών και 58 ημερών

Ρομάριο (Βραζιλία) - 34 ετών και 252 ημερών

Ο Γάλλος επιθετικός, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2018 στην Ρωσία, έγινε ο δεύτερος νεότερος παίκτης που σκόραρε σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου στα 19 του, πίσω μόνο από τον Πελέ, ο οποίος σκόραρε στα 17 του.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 στο Κατάρ, ο Μπαπέ έφτασε τα εννέα γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ξεπερνώντας παίκτες όπως οι Τιερί Ανρί, Ζινεντίν Ζιντάν και Μισέλ Πλατινί και έγινε ο δεύτερος σκόρερ της Γαλλίας στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, πίσω μόνο από τον Ζιστ Φοντέν, ο οποίος έχει 13.

Η Γαλλία επιστρέφει στη δράση απόψε (9/9) στο «Παρκ ντε Πρενς» εναντίον της Ισλανδίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Η γαλλική ομάδα βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη δεύτερη θέση, πίσω από την Ισλανδία, σε διαφορά τερμάτων.