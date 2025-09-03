Ντοναρούμα: «Ο Πεπ με ήθελε στη Σίτι και νιώθω τρομερά περήφανος γι’ αυτό»

Η νέα μεταγραφική βόμβα της Μάντεστερ Σίτι ακούει στο όνομα Τζανλουίτζι Ντοναρούμα.

Ο Ιταλός κίπερ πρόκειται να γίνει ο νέος άσος των «πολιτών», με στόχο να σκεπάσει το γαλάζιο τέρμα και να οδηγήσει την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα και πάλι πίσω στις επιτυχίες.

Ο Καταλανός προπονητής έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον άλλοτε τερματοφύλακα της Παρί Σεν Ζερμέν και έκανε τα πάντα για να τον φέρει στο Μάντσεστερ, κάτι που και ο ίδιος ο Ντοναρούμα εκτίμησε αφάνταστα, τονίζοντας το στις πρώτες του δηλώσεις.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Τζανλουίτζι Ντοναρούμα:«Ειλικρινά ήθελα πάρα πολύ να κλείσω στη Μάντσεστερ Σίτι, με ήθελαν πολύ. Ένιωσα δυνατό ενδιαφέρον από πλευράς τους και ο Πεπ Γκουαρδιόλα με εμπιστεύτηκε πραγματικά. Ο Πεπ με ήθελε πολύ και γι’ αυτό μπορώ μόνο να νιώσω μεγάλη περηφάνια. Είμαι πολύ χαρούμενος που υπογράφω για μία τόσο σπουδαία ομάδα».

