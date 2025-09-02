Η Λίβερπουλ έσπαγε τον... έναν κουμπαρά πίσω απ' τον άλλον για να φτάσει στο απόλυτο ρεκόρ!

Σαν να πρόσφεραν τ' αφεντικά του συλλόγου ένα τεράστιο δώρο στον Άρνε Σλοτ για την κατάκτηση του τίτλου στην πρώτη του σεζόν στον πάγκο της Λίβερπουλ!

Με την επισημοποίηση και της απόκτησης του Αλεκσάντερ Ίσακ έναντι 125+5 εκατομμυρίων λιρών, η Λίβερπουλ έκλεισε με εκπληκτικό τρόπο τη δραστηριότητά της στο μεταγραφικό «παζάρι» για τη θερινή περίοδο του 2025.

Συνολικά διέθεσε περισσότερα από 400 εκατομμύρια λίρες και πιο συγκεκριμένα, έφτασε στα 449 εκατομμύρια, έχοντας εισπράξει και 262 εκατομμύρια από τις πωλήσεις που κατέγραψε.

Πρόκειται για την πιο ιστορική μεταγραφική περίοδο στα χρονικά του κλαμπ του Μέρσεϊσαϊντ και φυσικά καταγράφεται και ως η κορυφαία ever που έχει σημειωθεί από ομάδα της Πρέμιερ Λιγκ!

Τα 434 εκατομμύρια της Τσέλσι από το 2023 αποτελούν... μακρινή ανάμνηση και τώρα η Λίβερπουλ είναι η απόλυτη κυρίαρχος στην κορυφαία ποδοσφαιρική Λίγκα της Ευρώπης σε ό,τι αφορά τα περισσότερα έξοδα για την ενίσχυση του ρόστερ.

Αναλυτικά οι μεταγραφές:

Μαμαρντασβίλι 29m

Φρίμπονγκ 29.5m

Πέτσι 1.5m

Βιρτς 116m

Κέρκεζ 40m

Γούντμαν Ελεύθερος

Εκιτικέ 79m

Ράιτ 200k

Λεόνι 30m

Ίσακ 125m

Αποχωρήσεις:

Άρνολντ 8.5m

Κέλεχερ 18m

Κουάνσα 34m

Φίλιπς 3m

Ντίαζ 65.5m

Μόρτον 15m

Νούνιες 56.6m

Ντόουκ 25m

england365.gr