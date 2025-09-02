Ίσακ: «Θέλω να γράψω ιστορία»

Αναλυτικά, ο Σουηδός είπε:

Τα πρώτα σου συναισθήματα…

Ήταν ένα μακρύ ταξίδι για να φτάσω εδώ. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, αυτού του συλλόγου και όλων όσων αντιπροσωπεύει. Είναι κάτι για το οποίο είμαι περήφανος και ανυπομονώ πραγματικά.

Είμαι απλώς χαρούμενος που ολοκληρώθηκε και που μπορώ να επιστρέψω στη δουλειά. Ανυπομονώ να δω τους συμπαίκτες μου και τους οπαδούς και να επιστρέψω εκεί έξω

Νομίζω ότι έχω πολλά να δώσω, νομίζω ότι έχω πολλά να βελτιώσω. Είμαι επιθετικός, αλλά πάντα θέλω να δίνω όσο το δυνατόν περισσότερα στην ομάδα, κυρίως γκολ, αλλά και πολύ περισσότερα από αυτό.

Γιατί είναι η Liverpool η καλύτερη επιλογή για τη καριέρα σου;

Είναι ένα μείγμα από αυτά που χτίζει ο σύλλογος, αλλά και από αυτά που χτίζουν πάνω σε αυτό που ήδη είναι. Η ιστορία του συλλόγου.

Η ευκαιρία να παίξω εδώ, θέλω να γράψω ιστορία. Θέλω να κερδίσω τρόπαια.

Αυτό είναι τελικά το μεγαλύτερο κίνητρο για μένα και νιώθω ότι αυτό είναι το ιδανικό μέρος για να εξελιχθώ ακόμη περισσότερο και να πάω το παιχνίδι μου στο επόμενο επίπεδο και να βοηθήσω και την ομάδα.

Νιώθω ότι αυτό είναι το επόμενο βήμα στην καριέρα μου. Είμαι πολύ χαρούμενος που μου δόθηκε αυτή η ευκαιρία και έχω μεγάλο κίνητρο να κάνω κάτι καλό με αυτήν.

Έπαιξες δύο φορές ως αντίπαλος στο Anfield. Πώς νιώθεις τώρα;

Είναι τόσο συναρπαστικό. Νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο να το περιγράψεις με λόγια, νομίζω ότι πρέπει να το βιώσεις και μετά να το εξηγήσεις.

Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι σημαίνει Liverpool, οι οπαδοί και τι είναι αυτοί επίσης. Οπότε, ναι, ανυπομονώ να το ζήσω αυτό.

Πας στην εθνική τώρα, κάτι που θεωρητικά σου δίνει ευκαιρία να πάρεις λεπτά. Είναι ο σκοπός να είσαι έτοιμος για την Burnley μετά τη διακοπή;

Ναι φυσικά, αυτός είναι ο σκοπός. Είχα όμως δύσκολο καλοκαίρι χωρίς παιχνίδια με περιορισμένη προπόνηση.

Είναι κάτι που θα αναλυθεί και θα δούμε τι θα γίνει.

Ποιες είναι οι φιλοδοξίες σου;

Θέλω να κερδίσω.

Τόσο απλό;

Ναι.

Πήρες το 9. Πώς νιώθεις για αυτό;

Υπέροχα. Είναι ένας θρυλικός αριθμός, ο οποίος όμως έρχεται και με μεγάλες ευθύνες. Είμαι όμως πολύ χαρούμενος που πήρα τον αριθμό και μου δίνει λόγο να δουλέψω περισσότερο.

Είναι πανέμορφο να βλέπω τον αριθμό με το όνομά μου.

Ένα μήνυμα στον κόσμο…

Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι επιτέλους εδώ. Ανυπομονώ να επιστρέψω στο γήπεδο και ελπίζω πως θα ζήσουμε υπέροχες στιγμές μαζί.