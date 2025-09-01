«Χάλασε» του Γκέχι στη Λίβερπουλ!!
Και όμως, ο Μαρκ Γκέχι μένει στην Κρίσταλ Πάλας και δεν συνεχίζει την καριέρα του στη Λίβερπουλ!
Τρομερή εξέλιξη στην υπόθεση της μεταγραφής του Μαρκ Γκέχι στην Κρίσταλ Πάλας και πλέον, το deal χάλασε!
Είναι γεγονός. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ έκανε ό,τι μπορούσε, προκειμένου να μην αποχωρήσει από τους «αετούς» ο Άγγλος αρχηγός τους και τελικά, τον έπεισε. Η Λίβερπουλ προσπάθησε, ο παίκτης είχε περάσει τα εργομετρικά του, η συμφωνία είχε κλείσει και το συμβόλαιό του ήταν πενταετές.
Και όμως, ο Γκλάσνερ άλλαξε κάθε δεδομένο και πλέον, ο Μαρκ Γκέχι παραμένει στο «Σέλχαρστ Παρκ».
