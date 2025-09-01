«Χάλασε» του Γκέχι στη Λίβερπουλ!!

Τρομερή εξέλιξη στην υπόθεση της μεταγραφής του Μαρκ Γκέχι στην Κρίσταλ Πάλας και πλέον, το deal χάλασε!

Είναι γεγονός. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ έκανε ό,τι μπορούσε, προκειμένου να μην αποχωρήσει από τους «αετούς» ο Άγγλος αρχηγός τους και τελικά, τον έπεισε. Η Λίβερπουλ προσπάθησε, ο παίκτης είχε περάσει τα εργομετρικά του, η συμφωνία είχε κλείσει και το συμβόλαιό του ήταν πενταετές.

Και όμως, ο Γκλάσνερ άλλαξε κάθε δεδομένο και πλέον, ο Μαρκ Γκέχι παραμένει στο «Σέλχαρστ Παρκ».

england365.gr