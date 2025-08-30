ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλο το πρόγραμμα των αγγλικών ομάδων στη νέα League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Όλο το πρόγραμμα των αγγλικών ομάδων στη νέα League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ!

Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες και το ακριβές πρόγραμμα των αναμετρήσεων των έξι αγγλικών ομάδων στη φετινή League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ!

Οι έξι εκπρόσωποι της Πρέμιερ Λιγκ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έμαθαν την ακριβή σειρά με την οποία θα κοντραριστούν με τους αντιπάλους που προέκυψαν από την πρόσφατη κλήρωση του Μονακό.

Αναλυτικά:

ΤΣΕΛΣΙ

17 September 2025 21:00 FC Bayern München (A)

30 September 2025 21:00 SL Benfica (H)

22 October 2025 21:00 AFC Ajax (H)

5 November 2025 18:45 Qarabağ FK (A)

25 November 2025 21:00 FC Barcelona (H)

9 December 2025 21:00 Atalanta BC (A)

21 January 2026 21:00 Pafos FC (H)

28 January 2026 21:00 SSC Napoli (A)

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ

18 September 2025 21:00 SSC Napoli (H)

1 October 2025 21:00 AS Monaco (A)

21 October 2025 21:00 Villarreal CF (A)

5 November 2025 21:00 Borussia Dortmund (H)

25 November 2025 21:00 Bayer 04 Leverkusen (H)

10 December 2025 21:00 Real Madrid C.F. (A)

20 January 2026 18:45 FK Bodø/Glimt (A)

28 January 2026 21:00 Galatasaray A.Ş. (H)

ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

17 September 2025 21:00 Atlético de Madrid (H)

30 September 2025 21:00 Galatasaray A.Ş. (A)

22 October 2025 21:00 Eintracht Frankfurt (A)

4 November 2025 21:00 Real Madrid C.F. (H)

26 November 2025 21:00 PSV Eindhoven (H)

9 December 2025 21:00 FC Internazionale Milano (A)

21 January 2026 21:00 Olympique de Marseille (A)

28 January 2026 21:00 Qarabağ FK (H)

ΑΡΣΕΝΑΛ

16 September 2025 18:45 Athletic Club (A)

1 October 2025 21:00 Olympiacos FC (H)

21 October 2025 21:00 Atlético de Madrid (H)

4 November 2025 18:45 SK Slavia Praha (A)

26 November 2025 21:00 FC Bayern München (H)

10 December 2025 21:00 Club Brugge KV (A)

20 January 2026 21:00 FC Internazionale Milano (A)

28 January 2026 21:00 FC Kairat Almaty (H)

ΤΟΤΕΝΑΜ

16 September 2025 21:00 Villarreal CF (H)

30 September 2025 21:00 FK Bodø/Glimt (A)

22 October 2025 21:00 AS Monaco (A)

4 November 2025 21:00 F.C. Copenhagen (H)

26 November 2025 21:00 Paris Saint-Germain (A)

9 December 2025 21:00 SK Slavia Praha (H)

20 January 2026 21:00 Borussia Dortmund (H)

28 January 2026 21:00 Eintracht Frankfurt (A)

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

18 September 2025 21:00 FC Barcelona (H)

1 October 2025 18:45 R. Union Saint-Gilloise (A)

21 October 2025 21:00 SL Benfica (H)

5 November 2025 21:00 Athletic Club (H)

25 November 2025 21:00 Olympique de Marseille (A)

10 December 2025 21:00 Bayer 04 Leverkusen (A)

uary 2026 21:00 PSV Eindhoven (H)

28 January 2026 21:00 Paris Saint-Germain (A)

england365.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Πέρασε κι από την έδρα της Άουγκσμπουργκ η Μπάγερν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κωστής: «Μεγάλη νίκη κόντρα σε μεγάλο αντίπαλο...»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Σατσιάς: «Υπερβολικά τα λεπτά καθυστερήσεων – Μας αδικεί το αποτέλεσμα»

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ

|

Category image

Ράτζκοφ: «Αξίζαμε τους τρεις βαθμούς, σημαντική νίκη και προχωράμε»

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το πρόγραμμα της ΑΕΚ στη League Phase – Ημερομηνίες & ώρες

ΑΕΚ

|

Category image

Χοακίν Γκόμεθ: «Συγγνώμη στους οπαδούς μας, αξίζουν περισσότερα»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Έτσι πήρε το τεράστιο τρίποντο ο Ολυμπιακός απέναντι στη «Κυρία»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ξεκινά από το ΓΣΠ το οδοιπορικό της η Ομόνοια - Το πρόγραμμα στη League phase του Conference

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με τους νέους στο Δασάκι η Ομόνοια αλλά και με μία απουσία

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με λυτρωτικές... τακουνιές του Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός έφυγε νικητής από το «ερυθρόλευκο» Πανθεσσαλικό για το 2/2!

Ελλάδα

|

Category image

Ο Σεμέδο «σκότωσε» σε νεκρό χρόνο την Ομόνοια Αραδίππου και δύο στα δύο για τον Άρη

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χαστούκι Ολυμπιακού σε Ανόρθωση σε ματς με τρομερό φινάλε στο ΓΣΠ με «ήρωα» Ταλιχμανίδη και μοιραίο τον Βούκιτς

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Νίκη στο ρελαντί και δεύτερο ροζ φύλλο για την Ελλάδα στο ιστορικό παιχνίδι με την Κύπρο

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ - Μπεργκ: «Ότι παιχνίδι παίζει η Ομόνοια είναι δύσκολο»

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Ο Πιάστρι κατέκτησε την pole position στο GP Ολλανδίας με ρεκόρ γύρου

AUTO MOTO

|

Category image

Διαβαστε ακομη