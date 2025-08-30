Όλο το πρόγραμμα των αγγλικών ομάδων στη νέα League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ!
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε αναλυτικά τις ημερομηνίες και το ακριβές πρόγραμμα των αναμετρήσεων των έξι αγγλικών ομάδων στη φετινή League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ!
Οι έξι εκπρόσωποι της Πρέμιερ Λιγκ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έμαθαν την ακριβή σειρά με την οποία θα κοντραριστούν με τους αντιπάλους που προέκυψαν από την πρόσφατη κλήρωση του Μονακό.
Αναλυτικά:
ΤΣΕΛΣΙ
17 September 2025 21:00 FC Bayern München (A)
30 September 2025 21:00 SL Benfica (H)
22 October 2025 21:00 AFC Ajax (H)
5 November 2025 18:45 Qarabağ FK (A)
25 November 2025 21:00 FC Barcelona (H)
9 December 2025 21:00 Atalanta BC (A)
21 January 2026 21:00 Pafos FC (H)
28 January 2026 21:00 SSC Napoli (A)
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ
18 September 2025 21:00 SSC Napoli (H)
1 October 2025 21:00 AS Monaco (A)
21 October 2025 21:00 Villarreal CF (A)
5 November 2025 21:00 Borussia Dortmund (H)
25 November 2025 21:00 Bayer 04 Leverkusen (H)
10 December 2025 21:00 Real Madrid C.F. (A)
20 January 2026 18:45 FK Bodø/Glimt (A)
28 January 2026 21:00 Galatasaray A.Ş. (H)
ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ
17 September 2025 21:00 Atlético de Madrid (H)
30 September 2025 21:00 Galatasaray A.Ş. (A)
22 October 2025 21:00 Eintracht Frankfurt (A)
4 November 2025 21:00 Real Madrid C.F. (H)
26 November 2025 21:00 PSV Eindhoven (H)
9 December 2025 21:00 FC Internazionale Milano (A)
21 January 2026 21:00 Olympique de Marseille (A)
28 January 2026 21:00 Qarabağ FK (H)
ΑΡΣΕΝΑΛ
16 September 2025 18:45 Athletic Club (A)
1 October 2025 21:00 Olympiacos FC (H)
21 October 2025 21:00 Atlético de Madrid (H)
4 November 2025 18:45 SK Slavia Praha (A)
26 November 2025 21:00 FC Bayern München (H)
10 December 2025 21:00 Club Brugge KV (A)
20 January 2026 21:00 FC Internazionale Milano (A)
28 January 2026 21:00 FC Kairat Almaty (H)
ΤΟΤΕΝΑΜ
16 September 2025 21:00 Villarreal CF (H)
30 September 2025 21:00 FK Bodø/Glimt (A)
22 October 2025 21:00 AS Monaco (A)
4 November 2025 21:00 F.C. Copenhagen (H)
26 November 2025 21:00 Paris Saint-Germain (A)
9 December 2025 21:00 SK Slavia Praha (H)
20 January 2026 21:00 Borussia Dortmund (H)
28 January 2026 21:00 Eintracht Frankfurt (A)
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ
18 September 2025 21:00 FC Barcelona (H)
1 October 2025 18:45 R. Union Saint-Gilloise (A)
21 October 2025 21:00 SL Benfica (H)
5 November 2025 21:00 Athletic Club (H)
25 November 2025 21:00 Olympique de Marseille (A)
10 December 2025 21:00 Bayer 04 Leverkusen (A)
uary 2026 21:00 PSV Eindhoven (H)
28 January 2026 21:00 Paris Saint-Germain (A)
england365.gr