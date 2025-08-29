Έκλεισε στη Ρόμα ο Τσιμίκας και ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό!

Το ταξίδι Λίβερπουλ-Ρώμη είναι έτοιμος να πραγματοποιήσει ο Κώστας Τσιμίκας.

Με τη σπουδαία μεταγραφή του Μίλος Κέρκεζ στη Λίβερπουλ και ταυτόχρονα με τη παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον στα «κόκκινα», ο Τσιμίκας δεν θα είχε πολύ χρόνο συμμετοχής στην ομάδα του Άρνε Σλοτ και αναζήτησε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Αυτός θα είναι η Ρόμα, με τον Τζαν Πιέρο Γκασπερίνι να αναμένεται να τον εντάξει άμεσα στο ρόστερ της ομάδας του, για να ενισχύσει το αριστερό άκρο της άμυνας της, ειδικά μετά την αποχώρηση του Ανχελίνιο στο ξεκίνημα του καλοκαιριού.

Ο Τσιμίκας θα βρεθεί μάλιστα και στον δρόμο του Παναθηναϊκού, καθώς οι «πράσινοι» κληρώθηκαν με τη Ρόμα και θα αναμετρηθούν στο «Ολίμπικο», για τη League Phase του Europa League.

sportfm.gr