Ο Κόμπι Μέινου πλησιάζει προς την έξοδο από το Ολντ Τράφορντ

Σύμφωνα με το Athletic, ο Κόμπι Μέινου εμφανίζεται έτοιμος να αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αν έρθει η κατάλληλη πρόταση.

Ο Κόμπι Μέινου βρέθηκε στον πάγκο στα δύο πρώτα παιχνίδια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στην Premier League, γεγονός που έχει προκαλέσει απογοήτευση στον 20χρονο μέσο και εντείνει τα σενάρια αποχώρησής του πριν κλείσει η μεταγραφική περίοδος.

O Άγγλος διεθνής έχει εκμυστηρευτεί σε συμπαίκτες του ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να φύγει από την ομάδα που τον ανέδειξε, ενώ η διοίκηση των «Κόκκινων Διαβόλων» εμφανίζεται πρόθυμη να συζητήσει προτάσεις, με τιμή εκκίνησης περίπου τις £45 εκατομμύρια.

Η προοπτική αποχώρησης δεν είναι καινούρια. Από τον περασμένο Ιανουάριο η Γιουνάιτεντ είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης του Μέινου, παρότι ο νεαρός είχε καθιερωθεί υπό τον Έρικ τεν Χαγκ, με 32 συμμετοχές και πέντε γκολ, κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο Αγγλίας και κερδίζοντας κλήση στην Εθνική Αγγλίας για το Euro 2024.

Ωστόσο, υπό τον Ρούμπεν Αμορίμ, ο Μέινου έχει χάσει τη θέση του. Ο Πορτογάλος τεχνικός δείχνει να προτιμά τον Μπρούνο Φερνάντες στον άξονα της μεσαίας γραμμής, ενώ οι καλοκαιρινές μεταγραφές των Ματέους Κούνια και Μπράιαν Εμπεουμό έχουν περιορίσει ακόμη περισσότερο τα περιθώρια συμμετοχής του 20χρονου.

Παράλληλα, οι συζητήσεις για νέο συμβόλαιο έχουν «παγώσει». Ο Μέινου αμείβεται με περίπου £20.000 την εβδομάδα και ζητά σημαντική αύξηση, ακόμη και δεκαπλάσια, αίτημα που η διοίκηση δεν φαίνεται διατεθειμένη να ικανοποιήσει στην παρούσα φάση.

Η Μπάγερν Μονάχου και η Λεβερκούζεν εξέτασαν την περίπτωσή του, ενώ ενδιαφέρον έχει εκδηλωθεί και από την Τότεναμ, αν και ο παίκτης προτιμά μεταγραφή σε σύλλογο εκτός Αγγλίας. Τον περασμένο Ιανουάριο, η Τσέλσι είχε ρωτήσει για την τιμή του και έλαβε απάντηση γύρω στις £70 εκατ., ποσό που πλέον φαντάζει μακρινό.

Η υπόθεση αποκτά επιπλέον βαρύτητα καθώς η αποχώρηση του Μέινου θα μπορούσε να διακόψει το ιστορικό σερί της Γιουνάιτεντ: 4.323 συνεχόμενα παιχνίδια με τουλάχιστον έναν απόφοιτο της ακαδημίας στην αποστολή από το 1937.

Με τη σεζόν να βρίσκεται ακόμη στην αρχή και το Μουντιάλ να πλησιάζει, το μέλλον του Μέινου μοιάζει πιο αβέβαιο από ποτέ. Το αν θα παραμείνει για να παλέψει για τη θέση του ή θα αναζητήσει αλλού τον χρόνο συμμετοχής που επιθυμεί, αναμένεται να κριθεί μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περιόδου.